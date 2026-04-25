/Jaipur News: रिहायशी जमीन पर करीब 30 दुकानों के अवैध निर्माण का आरोप, मचा हड़कंप

Jaipur News: जयपुर के परकोटा क्षेत्र में स्थित खजाने वालों के रास्ते पर रिहायशी भूमि पर बड़े स्तर पर करीब 30 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र में स्थित खजाने वालों के रास्ते पर मकान संख्या 1719 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि रिहायशी भूमि पर बड़े स्तर पर करीब 30 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र चारदीवारी सीमा में आता है जहां निर्माण नियम, विरासत संरक्षण मानक और स्वीकृतियों की प्रक्रिया बेहद सख्त मानी जाती है.
मौके पर लगे पीले स्वीकृति बोर्ड में मकान संख्या 1719 दर्ज है और भवन निर्माण स्वीकृति का उल्लेख किया गया है. हालांकि स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्वीकृति किस प्रयोजन के लिए ली गई और मौके पर किस प्रकार का निर्माण हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. यदि रिहायशी स्वीकृति लेकर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, नियमों की खुली अवहेलना है.
सूत्रों के अनुसार, ऐसे प्रोजेक्ट में भूमि उपयोग, भवन स्वीकृति, व्यापारिक उपयोग अनुमति और आवश्यकता अनुसार रेरा पंजीकरण जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन आरोप है कि संबंधित मामले में नियमों की पालना पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
मामला तब और गंभीर हो गया जब मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर कथित तौर पर बदसलूकी और हाथापाई की कोशिश किए जाने की बात सामने आई. इसके बाद भी अब तक विजिलेंस स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आने से चर्चाएं तेज हैं.
अब शिकायतकर्ता पक्ष ने नगर निगम किशनपोल जोन डीसी और नगर निगम आयुक्त को औपचारिक शिकायत देने का निर्णय लिया है. शिकायत में पूरे निर्माण कार्य, स्वीकृत नक्शे, भूमि उपयोग, दस्तावेजों और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चारदीवारी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कैसे हो रही है? क्या जिम्मेदार विभाग इस मामले में पारदर्शी जांच कर सच्चाई सामने लाएंगे, या फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा. अब शहरवासियों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है.
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