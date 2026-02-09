मोबाइल चुराने के लिए जयपुर से रेंट पर लेते थे TAXI, रेस्टोरेंट में 500 रूपये खर्च करने के लिए बुक करते थे रूम, ऐसे बनाते थे शिकार

Rajasthan Crime News: जयपुर पुलिस ने एक संगठित मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बाहर से टैक्सी किराए पर लेकर शहर आता था. गिरोह के सदस्य सोडाला इलाके के होटल में कमरा लेते, स्थानीय पहचान से बचते और अच्छे रेस्टोरेंट में 500 रुपये खर्च कर ग्राहक बनकर बैठ जाते. माहौल देखते और जैसे ही कोई ग्राहक मोबाइल टेबल पर लापरवाही से छोड़ता, चुपचाप उठाकर निकल जाते.
Jaipur Crime News: जयपुर शहर में एक संगठित मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो बाहर से टैक्सी किराए पर लेकर जयपुर आता था. गिरोह के सदस्य पहले सोडाला इलाके के होटल में कमरा लेते, स्थानीय पहचान से बचने के लिए. फिर टैक्सी से अच्छे रेस्टोरेंट पहुंचते और 500 रुपये खर्च कर ग्राहक बनकर बैठ जाते. माहौल का जायजा लेते और जैसे ही कोई ग्राहक मोबाइल टेबल पर लापरवाही से छोड़ता, चुपचाप उठाकर निकल जाते.
बजाज नगर थाने में दर्ज हुई शिकायत
मामला बजाज नगर थाना इलाके का है. आदिनाथ नगर स्थित एक रेस्टोरेंट से दो लग्जरी मोबाइल (आईफोन) चोरी होने की शिकायत मिली. शुरू में ग्राहकों को चोरी का पता भी नहीं चला. बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक युवक बार-बार टेबलों के पास घूमता दिखा. मौका मिलते ही उसने मोबाइल उठाया और बाहर निकल गया. फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिला.
पुलिस की स्पेशल टीम ने किया शानदार काम
बजाज नगर थाना पुलिस की स्पेशल टीम (टीम इंचार्ज रामवतार) ने तत्काल जांच शुरू की. चोरी हुए आईफोन की लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि फोन सोडाला इलाके के एक होटल में हैं. पुलिस होटल पहुंची तो आरोपी चेकआउट कर चुके थे. होटल रिकॉर्ड से आईडी और दस्तावेज मिले, जिससे पहचान पुख्ता हुई. पुलिस ने होटल पर नजर रखी और जब गिरोह का एक सदस्य दोबारा जयपुर लौटा और उसी होटल में ठहरा, तो उसे दबोच लिया गया.
दो लाख के लग्जरी फोन बरामद
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह किशनगढ़ निवासी राहुल रोजना है. गिरोह योजनाबद्ध तरीके से काम करता था. चोरी के बाद फोन बेचकर पैसा कमाते थे. पुलिस ने आरोपी के पास से दोनों चोरी हुए लग्जरी मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब दो लाख रुपये है. मुख्य आरोपी राहुल को किशनगढ़ से गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया.
गिरोह की कार्यशैली का खुलासा
पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य टैक्सी (करीब 700 रुपये), होटल (2500 रुपये) और रेस्टोरेंट में खाने-पीने पर खर्च कर ग्राहक बनते थे. एक वारदात के लिए कुल 4000-5000 रुपये खर्च करते थे. सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग पुलिस के लिए अहम कड़ी बनी. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से जयपुर में सक्रिय था और कई रेस्टोरेंटों से मोबाइल चोरी कर चुका है.
पुलिस की सतर्कता और आगे की जांच
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह के और सदस्य हैं या नहीं और अन्य शहरों में भी इस तरह की वारदातें की गई हैं या नहीं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेस्टोरेंट या सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल लापरवाही से न छोड़ें और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना दें.
