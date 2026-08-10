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पहले परिवार को मारी टक्कर, फिर भागते हुए कई वाहनों को रौंदा! जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 की मौत

Rajasthan News: जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी. ट्रेलर की चपेट में आने से पिता-बेटी की मौत हो गई. एक अन्य बाइक सवार ने भी दम तोड़ा. मां-बेटा गंभीर घायल हैं. कार चालक समेत दो हिरासत में हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 10, 2026, 10:11 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 10:11 PM IST
पहले परिवार को मारी टक्कर, फिर भागते हुए कई वाहनों को रौंदा! जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 की मौत
Image Credit: जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी.

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक परिवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर ने पिता और उनकी तीन साल की बेटी को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मां और पांच साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.पुलिस ने कार चालक और उसके एक साथी क़ो हिरासत में लिया हैं, दोनों यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे के समय कार चालक शराब के नशे में थे ऐसी जानकारी भी सामने आयी हैं जिसे लेकर पुलिस जांच क़र रही हैं.

आरोपी कार चालक ने सांगानेर थाने के यूटर्न पर एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी. इस हादसे में बाइक सवार राजेंद्र की ईलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हो चुका है.हादसा सांगानेर स्टेडियम के पास रविवार रात करीब 12:30 बजे हुआ. टक्कर के बाद सड़क पर शव क्षत-विक्षत हो गए. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारती नजर आ रही है.

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मृतकों की पहचान प्रताप नगर सेक्टर-19 निवासी विष्णु और उनकी बेटी 3 वर्षीय सृष्टि के रूप में हुई है. हादसे में विष्णु की पत्नी और बेटा गंभीर घायल हुए हैं. दोनों को इलाज के लिए SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार चौरड़िया पेट्रोल पंप से सांगासेतु पुलिया की ओर जा रही थी. सांगानेर स्टेडियम के पास कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक समेत परिवार के चारों सदस्य सड़क पर काफी दूर जा गिरे.इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में विष्णु और उनकी बेटी सृष्टि आ गए. ट्रेलर ने दोनों को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई.

हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने लगा. भागते समय बेकाबू कार ने सांगानेर थाने की तरफ LMB चौराहे के पास बाइक, स्कूटी सहित तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी.सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई और कार का पीछा शुरू किया. पुलिस ने हल्दीघाटी गेट के पास कार को रोककर चालक को पकड़ लिया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है.आरोपी कार चालक ने सांगानेर थाने के यूटर्न पर एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी. इस हादसे में बाइक सवार राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.राजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. राजेंद्र सांगानेर के सचिवालय विहार के रहने वाले थे.

देर रात हुए इस हादसे और उसके बाद कार चालक के भागने के दौरान हुई टक्करों में कुल तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विष्णु की पत्नी श्वेता और बेटा चिराग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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