/पहले परिवार को मारी टक्कर, फिर भागते हुए कई वाहनों को रौंदा! जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 की मौत

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक परिवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर ने पिता और उनकी तीन साल की बेटी को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मां और पांच साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.पुलिस ने कार चालक और उसके एक साथी क़ो हिरासत में लिया हैं, दोनों यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे के समय कार चालक शराब के नशे में थे ऐसी जानकारी भी सामने आयी हैं जिसे लेकर पुलिस जांच क़र रही हैं.

आरोपी कार चालक ने सांगानेर थाने के यूटर्न पर एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी. इस हादसे में बाइक सवार राजेंद्र की ईलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हो चुका है.हादसा सांगानेर स्टेडियम के पास रविवार रात करीब 12:30 बजे हुआ. टक्कर के बाद सड़क पर शव क्षत-विक्षत हो गए. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारती नजर आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतकों की पहचान प्रताप नगर सेक्टर-19 निवासी विष्णु और उनकी बेटी 3 वर्षीय सृष्टि के रूप में हुई है. हादसे में विष्णु की पत्नी और बेटा गंभीर घायल हुए हैं. दोनों को इलाज के लिए SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार चौरड़िया पेट्रोल पंप से सांगासेतु पुलिया की ओर जा रही थी. सांगानेर स्टेडियम के पास कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक समेत परिवार के चारों सदस्य सड़क पर काफी दूर जा गिरे.इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में विष्णु और उनकी बेटी सृष्टि आ गए. ट्रेलर ने दोनों को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई.

हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने लगा. भागते समय बेकाबू कार ने सांगानेर थाने की तरफ LMB चौराहे के पास बाइक, स्कूटी सहित तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी.सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई और कार का पीछा शुरू किया. पुलिस ने हल्दीघाटी गेट के पास कार को रोककर चालक को पकड़ लिया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है.आरोपी कार चालक ने सांगानेर थाने के यूटर्न पर एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी थी. इस हादसे में बाइक सवार राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.राजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. राजेंद्र सांगानेर के सचिवालय विहार के रहने वाले थे.

देर रात हुए इस हादसे और उसके बाद कार चालक के भागने के दौरान हुई टक्करों में कुल तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विष्णु की पत्नी श्वेता और बेटा चिराग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है.