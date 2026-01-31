जयपुर में बीच सड़क पर मरीज की जान से खिलवाड़, हुड़दंगी ऑडी ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोक मचाया तांडव, हाथापाई का वीडियो वायरल

Jaipur Road Rage: जयपुर में बाइस गोदाम सर्किल पर ऑडी कार ड्राइवर और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
Jaipur Crime: जयपुर में सड़क पर ऑडी कार ड्राइवर और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो गया है. घटना जयपुर के बाइस गोदाम सर्किल (बीस गोदाम चौराहा) के पास हुई, जहां दोनों वाहनों के बीच गाड़ी आगे निकालने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया.
वीडियो में दिख रहा है कि बीच सड़क पर ऑडी कार और प्राइवेट एम्बुलेंस रोककर दोनों चालक आपस में बहस करने लगे. ऑडी ड्राइवर ने एम्बुलेंस की चाबी निकालने की कोशिश की, जिससे मामला हाथापाई तक पहुंच गया. दोनों के बीच झड़प जैसी स्थिति बन गई, जिसमें धक्का-मुक्की और गाली-गलौज भी शामिल थी. एम्बुलेंस चालक ने ऑडी ड्राइवर पर आरोप लगाया कि वह बेवजह रोक रहा था, जबकि ऑडी चालक ने एम्बुलेंस को साइड देने से इनकार किया.
ट्रैफिक पुलिस का हस्तक्षेप
सूचना मिलते ही जयपुर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया और उन्हें रवाना कर दिया. किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई या एफआईआर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिससे लोग ट्रैफिक नियमों और आपातकालीन वाहनों की प्राथमिकता पर बहस कर रहे हैं.
वीडियो का प्रभाव
यह घटना जयपुर में ट्रैफिक जाम और सड़क विवादों की आम समस्या को उजागर करती है. प्राइवेट एम्बुलेंस अक्सर मरीजों को लेकर तेजी से जाते हैं, लेकिन लग्जरी कारों के ड्राइवरों के साथ ऐसे झगड़े आम हो गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि "एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग अहंकार में भूल जाते हैं." पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसे विवाद न बढ़ें.
