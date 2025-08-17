Zee Rajasthan
Jaipur Crime News: राजधानी की सड़क पर स्कॉर्पियो ने मचाया आतंक, मजदूर को कुचला फिर बेसबॉल बैट से तोड़े शीशे, दर्दनाक मौत...

Jaipur Crime News: जयपुर के मुरलीपुरा में स्कॉर्पियो और कार की टक्कर के बाद बवाल, स्कॉर्पियो सवारों ने तोड़े शीशे, झगड़े में चंद्रशेखर (35) को कुचला, मौके पर मौत. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश जारी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 17, 2025, 12:30 IST | Updated: Aug 17, 2025, 12:30 IST

Jaipur Crime News: राजधानी की सड़क पर स्कॉर्पियो ने मचाया आतंक, मजदूर को कुचला फिर बेसबॉल बैट से तोड़े शीशे, दर्दनाक मौत...

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर तुनकमिजाजी के दौरान एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक एसयूवी वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय चंद्रशेखर की मौत हो गई. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि मृतक चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था और जयपुर में किराये पर रहकर मजदूरी का काम करता था.


मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में हुए हादसे के बाद स्थिति और बिगड़ गई जब स्कॉर्पियो एसयूवी और एक अन्य कार की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच हिंसक झगड़ा शुरू हो गया. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में सवार चार-पांच लोगों ने लाठियां निकालकर कार के शीशे तोड़ दिए और कार के चालक के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके चलते 35 वर्षीय चंद्रशेखर इस संघर्ष में फंस गया और एसयूवी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि मुरलीपुरा में हुए झगड़े के दौरान जब स्थानीय लोग इकट्ठा होकर स्कॉर्पियो सवार हमलावरों का विरोध करने लगे, तो अफरा-तफरी के बीच 35 वर्षीय चंद्रशेखर सड़क पर गिर पड़ा. इस दौरान हमलावरों ने भीड़ से घिरा हुआ महसूस करते हुए अपनी स्कॉर्पियो एसयूवी में बैठकर भागने की कोशिश की और भागते समय चंद्रशेखर को गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि स्कॉर्पियो एसयूवी की चपेट में आने के बाद घायल चंद्रशेखर को तुरंत कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला दिया. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


