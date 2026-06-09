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मदद के बहाने बिछाया मौत का जाल! जयपुर में कार ठीक कराने पहुंचे युवक पर टूट पड़े गुंडे, शोर मचाकर बची जान

Jaipur News: जयपुर के त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में मामूली सड़क हादसे के बाद कार चालक से मारपीट और कथित अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 09, 2026, 10:59 AM|Updated: Jun 09, 2026, 10:59 AM
मदद के बहाने बिछाया मौत का जाल! जयपुर में कार ठीक कराने पहुंचे युवक पर टूट पड़े गुंडे, शोर मचाकर बची जान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद कार चालक के साथ मारपीट और कथित तौर पर अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बाइक की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई कार

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जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे शिकायतकर्ता अपनी कार से त्रिपोलिया गेट के पास से गुजर रहा था. इसी दौरान एक बाइक उसकी कार से टकरा गई. टक्कर के कारण कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद बाइक सवार युवकों ने कार चालक से बातचीत की और नुकसान की मरम्मत कराने का भरोसा दिलाया.

बताया गया कि बाइक सवारों ने कार को ठीक कराने के लिए चालक को अपने साथ 22 गोदाम क्षेत्र स्थित एक गेराज पर चलने के लिए कहा. कार चालक उनकी बातों में आ गया और उनके साथ गेराज पहुंच गया.

गेराज पहुंचने के बाद बदला माहौल

पीड़ित के अनुसार गेराज पहुंचने के बाद बाइक सवार युवक ने कार की मरम्मत के लिए रुपए मंगवाने की बात कही. इसी दौरान उसने अपने कुछ अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में वहां कई लोग इकट्ठा हो गए.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गेराज पर मौजूद लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और बाद में मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित का कहना है कि उसे जबरन एक कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की गई.

शोर मचाने पर बची जान

पीड़ित ने बताया कि जब उसे जबरदस्ती कार में डालने का प्रयास किया गया तो उसने विरोध किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. आसपास हलचल बढ़ने पर वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलने में सफल रहा. इसके बाद वह सीधे पुलिस थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की शिकायत मिलने के बाद अशोक नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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