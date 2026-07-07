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जयुपर में रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा, टुकड़ों में बट गए शव, ट्रॉले ने परिवार को कुचला, तीन बच्चों की मौत

Jaipur Accident: जयपुर के अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में सड़क किनारे सामान बेच रहे एक परिवार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने कुचल दिया. हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रॉला रेलिंग तोड़ते हुए परिवार में जा घुसा और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 07, 2026, 10:23 AM|Updated: Jul 07, 2026, 10:23 AM
जयुपर में रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा, टुकड़ों में बट गए शव, ट्रॉले ने परिवार को कुचला, तीन बच्चों की मौत
Image Credit: Jaipur AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Hit and Run: जयपुर के अजमेर रोड पर सोमवार को दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच उस समय हुआ, जब सड़क किनारे सामान बेचकर गुजर-बसर करने वाला एक परिवार वहां मौजूद था. तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर पहले सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए परिवार में जा घुसा और कई लोगों को कुचलता हुआ आगे निकल गया.

हादसे में तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रॉला चालक की तलाश शुरू कर दी है. दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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