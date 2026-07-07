/जयुपर में रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा, टुकड़ों में बट गए शव, ट्रॉले ने परिवार को कुचला, तीन बच्चों की मौत

Hit and Run: जयपुर के अजमेर रोड पर सोमवार को दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच उस समय हुआ, जब सड़क किनारे सामान बेचकर गुजर-बसर करने वाला एक परिवार वहां मौजूद था. तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर पहले सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए परिवार में जा घुसा और कई लोगों को कुचलता हुआ आगे निकल गया.

हादसे में तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रॉला चालक की तलाश शुरू कर दी है. दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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