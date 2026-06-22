/विकास कार्यों के नाम पर बार-बार खोदी जा रहीं जयपुर की सड़कें, मानसून से पहले बढ़ी लोगों की चिंता

Jaipur Road Cutting: राजस्थान की राजधानी जयपुर में विकास कार्यों के नाम पर चल रही बेतरतीब खुदाई अब लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है. शहर में सड़कें बनाने से ज्यादा उन्हें खोदने का काम तेजी से होता नजर आ रहा है. वजह अलग-अलग विभागों के कामों में तालमेल की कमी है. कहीं सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़क खोदी जा रही है, तो कहीं पानी, बिजली, इंटरनेट और गैस पाइपलाइन के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार सड़क बनने के बाद उसे बार-बार क्यों खोदा जा रहा है और खुदाई के बाद सड़क को उसी हालत में वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है.

एक विभाग बनाता है, दूसरा फिर खोद देता है. जयपुर में हालात ये हैं कि कई इलाकों में पहले सड़क बनाई गई, कुछ समय बाद किसी दूसरे काम के लिए उसे फिर काट दिया गया. अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय नहीं होने से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. सीवरेज, पानी की पाइपलाइन, बिजली लाइन, डेटा केबल और सीएनजी गैस लाइन के कामों ने कई कॉलोनियों की सड़कों को गड्ढों में बदल दिया है.

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कई जगह पाइपलाइन डालने के बाद भी सड़क की मरम्मत अधूरी पड़ी है. नगर निगम, जेडीए, जलदाय विभाग, बिजली कंपनियां और निजी एजेंसियां, सबके काम अलग-अलग हैं, लेकिन सड़क जनता की है. फिर सड़क खराब होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी. क्यों ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें सड़क खोदने से पहले सभी विभागों की अनुमति और साझा प्लानिंग हो.

शहर में टोरंट कंपनी की ओर से सीएनजी-पीएनजी गैस लाइन डालने के लिए कई जगह खुदाई की गई. पाईपलाइन डालने का काम तो हुआ, लेकिन कई जगह सड़क पहले जैसी नहीं हो पाई. कहीं खुले कट दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं आधा-अधूरा पैचवर्क कर खानापूर्ति कर दी गई. मानसून को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने रोड कट पर रोक लगा रखी है. उद्देश्य है कि बारिश से पहले सड़कें सुरक्षित रहें और जलभराव जैसी स्थिति नहीं बने. लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग नजर आ रही है.

कई इलाकों में अब भी सड़कें खुदी पड़ी हैं. कहीं मिट्टी जमा है, तो कहीं गड्ढे खुले हैं. बारिश आई तो यही गड्ढे पानी से भरेंगे और वाहन चालकों के लिए खतरा बनेंगे. वहीं खराब सड़कें ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या को भी बढ़ा सकती हैं. मानसून से पहले जिम्मेदार महकमे तैयारी भी नहीं करते हैं. यही वजह है कि बरसात में व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है और लोग परेशान होते रहते हैं.

कई सड़कें ऐसी भी हैं, जिन्हें बने हुए छह माह भी नहीं हुए हैं. ऐसे ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है. अब बारिश के बाद यही खुले कट पानी से भरेंगे, यही गड्ढे हादसों का कारण बनेंगे और यही सड़कें जयपुरवासियों की परेशानी बढ़ाएंगी. बहरहाल, जयपुर में सड़कें खराब होने की बड़ी वजह बार-बार होने वाली खुदाई और उसके बाद कमजोर मरम्मत है.

अगर नगर निगम, जेडीए, जलदाय विभाग, बिजली कंपनियां और निजी एजेंसियां पहले से साझा प्लान बनाकर काम करें, तो न सड़कें बार-बार टूटेंगी और न जनता को परेशानी होगी. लेकिन फिलहाल तस्वीर यह है कि विभाग अपना-अपना काम कर रहे हैं और भुगतना जयपुर की जनता को पड़ रहा है. मानसून आने वाला है. अब देखना यह होगा कि बारिश से पहले जिम्मेदार एजेंसियां जागती हैं या फिर हर साल की तरह इस बार भी गड्ढों में ही व्यवस्था डूबती नजर आएगी.