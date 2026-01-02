Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज यानी 2 जनवरी, 2026 को श्री कृष्ण-बलराम की भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है, जिसकी वजह से कुछ रास्तों पर जाम मिल सकता है. यह शोभायात्रा हरे कृष्ण मूवमेंट द्वारा नए साल की पहली एकादशी पर निकाली जाती है.

इस शुभ शोभायात्रा निकलने की वजह से जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों, विशेषकर परकोटा इलाके में यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं.

श्री कृष्ण-बलराम की भव्य शोभायात्रा दोपहर के बाद शुरू होगी, जो शहर के व्यापारिक और ऐतिहासिक मार्गों से होकर गुजरेगी. यात्रा दोपहर 3:45 बजे ब्रजनिधि मंदिर (चांदनी चौक) से शुरू होगी, जो

यात्रा जलेबी चौक, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार से होकर जाएगी. ये शोभायात्रा बगरू वालों के रास्ते से गुजरते हुए श्री गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी.

जाम, भीड़ और सुरक्षा के चलते ये यात्रा दोपहर 3:00 बजे के बाद सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट और चांदपोल गेट से परकोटा की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों को डायवर्ट किया गया है. इन परकोटा क्षेत्र में एंट्री बंद रहेगी.

इसके अलावा जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया बाजार की दोनों तरफ की पार्किंग खाली कर दी गई है. यहां पर वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे. वहीं, ई-रिक्शा और लो-फ्लोर बसों को रामगंज चौपड़ और संजय बाजार की ओर मोड़ दिया गया है.

इन रास्तों पर नो एंट्री होने के चलते जयपुर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए एम.आई. रोड और जे.एल.एन. मार्ग का उपयोग करने के लिए कहा गया है.

इस भव्य शोभायात्रा में भगवान कृष्ण और बलराम को एक विशेष सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया है. शोभायात्रा के साथ बड़ी संख्या में भक्त मृदंग और झांझ के साथ 'हरे कृष्ण' महामंत्र का जाप करते हुए चल रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जयपुर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है और ड्रोन से निगरानी हो रही है. ऐसे में कहा जा रहा है अगर आप शाम 4:00 से रात 8:00 बजे के बीच इन रास्तों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन रास्तों पर जानें से बचे.

