ऑफिस या जुआ अड्डा? जयपुर रोडवेज मुख्यालय से ताश खेलते कर्मचारियों का VIDEO वायरल

Jaipur Viral Video: जयपुर स्थित राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रोडवेज मुख्यालय के कुछ कर्मचारी ड्यूटी टाइम के दौरान ताशपत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो रोडवेज मुख्यालय के ड्राइवर रूम का है, जहां कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बैठकर ताश का खेल खेल रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 31, 2026, 08:54 AM IST | Updated: Jan 31, 2026, 08:54 AM IST

ड्यूटी टाइम में ताश खेल रहे कर्मचारी
वीडियो में संविदा कर्मचारी बुद्धप्रकाश को ड्यूटी समय में ताश खेलते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा वीडियो में ड्राइवर मक्खन यादव, मंत्रालयिक कर्मचारी संदीप और ड्राइवर सुरेश भी ताशपत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठा रहे लोग
ड्यूटी टाइम में इस तरह का कृत्य सामने आने से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कर्मचारी ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, तो यात्रियों की सुविधाओं और रोडवेज की कार्यक्षमता पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा.

शराब मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था
गौरतलब है कि इससे पहले भी संविदा कर्मचारी बुद्धप्रकाश को लेकर विवाद सामने आ चुका है. पूर्व में ड्राइवरों से शराब मांगने से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया था. बताया गया कि एक ड्राइवर विनोद कुमार सेंगर से शराब मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर भी विभाग में काफी चर्चा रही थी.

ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता
अब एक बार फिर बुद्धप्रकाश से जुड़ा मामला ताशपत्ती खेलने के वीडियो के जरिए सुर्खियों में आ गया है. हालांकि, इस पूरे मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. इसके बावजूद वीडियो के सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हो सकती है कार्रवाई?
फिलहाल यह देखना अहम होगा कि वायरल वीडियो को लेकर रोडवेज विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं और यदि वीडियो की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

