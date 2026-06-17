Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /BH नम्बर के लिए RTO अफसरों की ब्लैकमेलिंग, 5 किश्त जमा कराओ, तो ही देंगे नम्बर

BH नम्बर के लिए RTO अफसरों की ब्लैकमेलिंग, 5 किश्त जमा कराओ, तो ही देंगे नम्बर

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर RTO द्वितीय (विद्याधर नगर) पर बीएच (BH) नंबर जारी करने के नाम पर नियमों की अनदेखी और वाहन मालिकों को अतिरिक्त टैक्स जमा कराने के गंभीर आरोप लगे हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jun 17, 2026, 06:14 PM|Updated: Jun 17, 2026, 06:14 PM
BH नम्बर के लिए RTO अफसरों की ब्लैकमेलिंग, 5 किश्त जमा कराओ, तो ही देंगे नम्बर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के परिवहन विभाग में हालात 'अंधेर नगरी चौपट राजा' जैसे हैं. यहां नियम-कायदों के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता. केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीएच नंबर पर टैक्स किश्तों में चुकाने की सुविधा दी हुई है लेकिन जयपुर RTO द्वितीय में एक साथ 5 किश्तें जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है.

दरअसल जयपुर RTO द्वितीय में एक नई कार खरीददार से परिवहन अधिकारियों ने एक साथ 10 साल का मोटर व्हीकल टैक्स जमा करवा लिया जबकि नियमानुसार पहली बार में केवल 2 साल का टैक्स जमा करना होता है. परिवहन विभाग के अधिकारियों की यह मनमर्जी जयपुर RTO द्वितीय कार्यालय यानी विद्याधर नगर आरटीओ कार्यालय में देखने को मिल रही है. यह पूरा खेल केवल आवेदक को बीएच नंबर देने की एवज में किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नियमानुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और ऐसे वाहन खरीददार जिनके कार्यालय 5 या अधिक राज्यों में हैं, उन्हें बीएच नम्बर अलॉट किया जाता है. बीएच यानी भारत सीरीज से शुरू होने वाले नम्बर, इसका मुख्य फायदा यह होता है कि कार के एक से दूसरे राज्य में जाने पर कार मालिक को परेशानी नहीं होती. दूसरे कार की खरीद पर लगने वाला मोटर व्हीकल टैक्स भी 2-2 साल की अवधि में 7 किश्तों में चुकाने की सुविधा मिलती है लेकिन पिछले दिनों जयपुर आरटीओ द्वितीय में बीएच नम्बर अलॉट कराने गए एक रेल कर्मचारी ने आरटीओ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

टैक्स जमा होना था 27 हजार, ले लिए 1.37 लाख रुपये
31, पंचवटी कॉलोनी, झोटवाड़ा निवासी सत्येन्द्र शर्मा ने खरीदी नई कार
6 जून को 13.69 लाख रुपए में नई महिन्द्रा स्कॉर्पियो कार की खरीद की
BH नम्बर अलॉट कराने गए विद्याधर नगर RTO गए तो भ्रमित किया गया
एक साथ 5 किश्तें जमा करने के लिए कहा गया
आवेदक ने RTO धर्मेन्द्र कुमार से मुलाकात की
पर RTO ने भी 5 किश्तें एक साथ जमा करने के लिए कहा
6 जून को कार खरीदी, 12 जून को BH नम्बर अलॉट किया गया
आवेदक सत्येन्द्र कुमार शर्मा को 26BH3734K नम्बर अलॉट किया गया
नियमानुसार पहले 2 साल की एक किश्त जमा करते तो लगते 35593 रुपये
इसमें पहले 2 साल का एमवी टैक्स मात्र 27393 रुपये
लेकिन आवेदक से 10 साल का एमवी टैक्स एक साथ 5 किश्तों में लिया
प्रति किश्त 27393 रुपए के हिसाब से जमा करवाए 1.37 लाख रुपए

राजस्व लक्ष्य में टॉप रहने के लिए खेल
कार खरीददार सत्येन्द्र शर्मा का आरोप है कि 2 बार आरटीओ कार्यालय जाने के बावजूद आरटीओ अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी. 5 किश्त की राशि जमा करने के बाद ही उन्हें बीएच नम्बर अलॉट किया गया.

जयपुर आरटीओ द्वितीय से जुड़े सूत्रों की मानें तो केवल एक-दो मामलों में ही नहीं, बल्कि ज्यादातर मामलों में आरटीओ द्वारा 5 किश्तें जमा करवाने के बाद ही बीएच नम्बर अलॉट किया जा रहा है जबकि नियमानुसार पंजीयन के समय पहली बार में शुरुआती 2 साल के टैक्स की केवल एक किश्त जमा करनी होती है.

इसके बाद हर 2 साल में एमवी टैक्स जमा करवाना होता है. इस तरह कुल 7 किश्तों में पूरा एमवी टैक्स जमा कराया जाता है. लेकिन चूंकि बीएच नम्बर अप्रूवल का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी के पास होता है, ऐसे में अपना राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए जयपुर आरटीओ द्वितीय के अधिकारी इस तरह आमजन को 5 किश्तें जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं.

पिछले साल भी जयपुर आरटीओ द्वितीय राजस्व लक्ष्य में पूरे प्रदेश में नम्बर 1 रहा था. उस दौरान कई ट्रक और बस संचालकों ने आरटीओ पर डबल पैनल्टी जमा कराने के आरोप लगाए थे. अब देखना होगा कि पूरे मामले का खुलासा होने के बाद क्या परिवहन मुख्यालय इस प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rahul Gandhi in Kota Rajasthan Live: कोटा दशहरा मैदान में राहुल गांधी का इंतजार, पुलिस अलर्ट मोड़ पर

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

26 साल की उम्र में 31 मुकदमे दर्ज, कांड ऐसे कि पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम, सलमान कुरैशी उर्फ शफीक अरेस्ट

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BH नम्बर के लिए RTO अफसरों की ब्लैकमेलिंग, 5 किश्त जमा कराओ, तो ही देंगे नम्बर
Rajasthan News
2
Jaipur News
3
Sawai Madhopur News
4
jhunjhunu news
5
Rajasthan News