/BH नम्बर के लिए RTO अफसरों की ब्लैकमेलिंग, 5 किश्त जमा कराओ, तो ही देंगे नम्बर

Rajasthan News: राजस्थान के परिवहन विभाग में हालात 'अंधेर नगरी चौपट राजा' जैसे हैं. यहां नियम-कायदों के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता. केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीएच नंबर पर टैक्स किश्तों में चुकाने की सुविधा दी हुई है लेकिन जयपुर RTO द्वितीय में एक साथ 5 किश्तें जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है.

दरअसल जयपुर RTO द्वितीय में एक नई कार खरीददार से परिवहन अधिकारियों ने एक साथ 10 साल का मोटर व्हीकल टैक्स जमा करवा लिया जबकि नियमानुसार पहली बार में केवल 2 साल का टैक्स जमा करना होता है. परिवहन विभाग के अधिकारियों की यह मनमर्जी जयपुर RTO द्वितीय कार्यालय यानी विद्याधर नगर आरटीओ कार्यालय में देखने को मिल रही है. यह पूरा खेल केवल आवेदक को बीएच नंबर देने की एवज में किया गया है.

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नियमानुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और ऐसे वाहन खरीददार जिनके कार्यालय 5 या अधिक राज्यों में हैं, उन्हें बीएच नम्बर अलॉट किया जाता है. बीएच यानी भारत सीरीज से शुरू होने वाले नम्बर, इसका मुख्य फायदा यह होता है कि कार के एक से दूसरे राज्य में जाने पर कार मालिक को परेशानी नहीं होती. दूसरे कार की खरीद पर लगने वाला मोटर व्हीकल टैक्स भी 2-2 साल की अवधि में 7 किश्तों में चुकाने की सुविधा मिलती है लेकिन पिछले दिनों जयपुर आरटीओ द्वितीय में बीएच नम्बर अलॉट कराने गए एक रेल कर्मचारी ने आरटीओ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

टैक्स जमा होना था 27 हजार, ले लिए 1.37 लाख रुपये

31, पंचवटी कॉलोनी, झोटवाड़ा निवासी सत्येन्द्र शर्मा ने खरीदी नई कार

6 जून को 13.69 लाख रुपए में नई महिन्द्रा स्कॉर्पियो कार की खरीद की

BH नम्बर अलॉट कराने गए विद्याधर नगर RTO गए तो भ्रमित किया गया

एक साथ 5 किश्तें जमा करने के लिए कहा गया

आवेदक ने RTO धर्मेन्द्र कुमार से मुलाकात की

पर RTO ने भी 5 किश्तें एक साथ जमा करने के लिए कहा

6 जून को कार खरीदी, 12 जून को BH नम्बर अलॉट किया गया

आवेदक सत्येन्द्र कुमार शर्मा को 26BH3734K नम्बर अलॉट किया गया

नियमानुसार पहले 2 साल की एक किश्त जमा करते तो लगते 35593 रुपये

इसमें पहले 2 साल का एमवी टैक्स मात्र 27393 रुपये

लेकिन आवेदक से 10 साल का एमवी टैक्स एक साथ 5 किश्तों में लिया

प्रति किश्त 27393 रुपए के हिसाब से जमा करवाए 1.37 लाख रुपए

राजस्व लक्ष्य में टॉप रहने के लिए खेल

कार खरीददार सत्येन्द्र शर्मा का आरोप है कि 2 बार आरटीओ कार्यालय जाने के बावजूद आरटीओ अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी. 5 किश्त की राशि जमा करने के बाद ही उन्हें बीएच नम्बर अलॉट किया गया.

जयपुर आरटीओ द्वितीय से जुड़े सूत्रों की मानें तो केवल एक-दो मामलों में ही नहीं, बल्कि ज्यादातर मामलों में आरटीओ द्वारा 5 किश्तें जमा करवाने के बाद ही बीएच नम्बर अलॉट किया जा रहा है जबकि नियमानुसार पंजीयन के समय पहली बार में शुरुआती 2 साल के टैक्स की केवल एक किश्त जमा करनी होती है.

इसके बाद हर 2 साल में एमवी टैक्स जमा करवाना होता है. इस तरह कुल 7 किश्तों में पूरा एमवी टैक्स जमा कराया जाता है. लेकिन चूंकि बीएच नम्बर अप्रूवल का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी के पास होता है, ऐसे में अपना राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए जयपुर आरटीओ द्वितीय के अधिकारी इस तरह आमजन को 5 किश्तें जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं.

पिछले साल भी जयपुर आरटीओ द्वितीय राजस्व लक्ष्य में पूरे प्रदेश में नम्बर 1 रहा था. उस दौरान कई ट्रक और बस संचालकों ने आरटीओ पर डबल पैनल्टी जमा कराने के आरोप लगाए थे. अब देखना होगा कि पूरे मामले का खुलासा होने के बाद क्या परिवहन मुख्यालय इस प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा?