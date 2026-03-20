2 लाख रोज चालान वसूलो या...! जयपुर RTO प्रथम का टारगेट, उड़नदस्तों की मनमानी से हड़कंप

Jaipur RTO Sets ₹2 Lakh Daily Challan Target : जयपुर RTO के उड़नदस्ते में टारगेट पूरा करने के लिए विवादास्पद तरीके अपनाए जा रहे हैं. एक बस मालिक को एक ही यात्रा में दो बार चालान काटे गए और बाद में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया, जिससे अब वह न्यायालय जाने को मजबूर हो गया है. यह मामला परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है.
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Rajasthan News: जयपुर RTO प्रथम में टारगेट पूरा करने की होड़ ने उड़नदस्तों के तरीकों को विवादास्पद बना दिया है. 12 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक उड़नदस्ते को रोजाना 2 लाख रुपये के चालान वसूलने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके चलते अब एक ही वाहन पर बार-बार चालान काटे जा रहे हैं. यह घटना 19 मार्च की है, जब जयपुर से पुष्कर जा रही कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस RJ14PF6625 को दो बार रोका गया और चालान किए गए.
टारगेट दबाव में दोहरा चालान
गुरुवार सुबह 9:04 बजे बस को बालमुकुंदपुरा के रामपुरावास देवलिया में परिवहन निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने रोका. आरोप लगा कि बस की HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) सही मानकों के अनुरूप नहीं लगी है. चालान में 5 हजार रुपये का जुर्माना काटा गया. बस मालिक ने मौके पर ही राशि जमा कर दी. हैरानी की बात यह है कि चालान में संलग्न फोटो में HSRP पूरी तरह सही स्थिति में दिख रही थी, फिर भी जुर्माना वसूल लिया गया.
कुछ किलोमीटर आगे फिर रोकी बस
बस थोड़ी दूर आगे बगरू खुर्द पहुंची तो सुबह 9:38 बजे उसी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने इसे फिर रोका. इस बार परमिट शर्तों का उल्लंघन बताकर 10 हजार रुपये का चालान किया गया और बस को सीज कर दिया गया. इससे पुष्कर जा रहे श्रद्धालु कई घंटे तक परेशान रहे और दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा. एक ही दिन में एक ही बस पर दो चालान काटना विभाग में टारगेट पूरा करने की होड़ को दर्शाता है.
RTO ऑफिस में जुर्माना कई गुना बढ़ा
जब बस मालिक चालान छुड़वाने RTO कार्यालय पहुंचा तो DTO प्रवर्तन नाथू सिंह ने बताया कि पहले के 10 हजार के चालान में गणना गलत थी. अब कुल जुर्माना 67,938 रुपये जमा कराने को कहा गया. DTO ने सफाई दी कि "एक ही बस पर दो चालान किए जा सकते हैं" और ऑफिस में जांच पर गलती सामने आई, इसलिए जुर्माना बढ़ाया गया. बस मालिक ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया और अब न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.
आमजन में बढ़ रहा खौफ और असंतोष
यह मामला जयपुर RTO प्रथम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उड़नदस्तों पर दबाव है कि हर दिन निश्चित राशि का चालान वसूलना जरूरी है, जिससे कई बार नियमों की अनदेखी या मनमानी हो रही है. आम वाहन चालक, बस मालिक और यात्रियों में खौफ का माहौल है. विशेषज्ञों का कहना है कि टारगेट आधारित चालान प्रणाली से ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ने के बजाय असंतोष और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ रही है. विभाग को पारदर्शिता और न्यायपूर्ण तरीके अपनाने की जरूरत है, वरना ऐसे मामले बढ़ सकते हैं.
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