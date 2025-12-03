Jaipur News: प्रेमी युगल मामले में ग्रामीणों ने 5 घंटे पुलिस की घेराबंदी, ड्राइवर की फाड़ी वर्दी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना पुलिसकर्मियों का प्रेमी युगल से मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंचना उस समय महंगा पड़ गया, जब मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों की घेराबंदी कर दी और पुलिस कार को क्षतिग्रस्त कर दिया.

मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जमवारामगढ़, आंधी, रायसर व पुलिस लाइन से आरएसी जवानों द्वारा पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने रायसर थाने में 10 नामजद सहित अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा व सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने सहित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. रायसर थाना प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे कंट्रोल रूम से टोडामीणा गांव स्थित जमादारों की ढाणी में प्रेमी युगल को बंधक बना कर मारपीट करने की सूचना मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद डीओ गोपाल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान वहां पहले से एकत्रित लोगों मौके पर पुलिस के आने का विरोध किया. पुलिस की कार के पीछे ट्रैक्टर लगा कर पुलिसकर्मियों की घेराबंदी कर दी. सूचना के बाद मौके पर जमवारामगढ थाना प्रभारी भगवान सहाय, आंधी और रायसर थाने के अलावा जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन से आरएसी का अतिरिक्त जाप्ता मौके पर पहुंचा.

इसके करीब पांच घंटे बाद सुबह करीब 11 बजे पुलिसकर्मियों को वापस थाने लाया गया. अब पुलिस ने 10 नामजद सहित अन्य के खिलाफ रायसर थाने में राजकार्य सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है. अब थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-