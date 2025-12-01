Jaipur News: प्रेम प्रसंग के शक में ससुर-जेठ ने बहू और युवक को जिंदा जलाया, 12 घंटे में पुलिस ने किया केस सॉल्व

Rajasthan News: प्रेम प्रसंग के शक में एक महिला और पड़ोस के युवक को खेत की झोपड़ी में जिंदा जलाने के दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया. महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश ने रात में झोपड़ी में दोनों को एक साथ देखा तो गुस्से में पेट्रोल-डीजल छिड़ककर आग लगा दी.
Jaipur Crime News: प्रेम प्रसंग के शक में एक महिला और एक युवक को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घायलों का जयपुर के SMS अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है,
खेत की झोपड़ी में लगा दी आग
घटना दूदू थाना क्षेत्र के बाडोलाव गांव की है। रात करीब 11 बजे महिला का ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश खेत पर गए। वहां झोपड़ी में उन्हें महिला और पड़ोस का युवक एक साथ दिखाई दिया। गुस्से में आकर दोनों ने पहले तो योजना बनाई और फिर पेट्रोल-डीजल जैसा ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर झोपड़ी में आग लगा दी। देखते-ही-देखते झोपड़ी धू-धू कर जल उठी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह झुलस गए.
12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला
मामले की सूचना मिलते ही दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा, डीएसपी दीपक खंडेलवाल और मौखमपुरा SHO सुरेश गुर्जर की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर ग्रामीण SP राशि डोगरा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर महज 12 घंटे में ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.
दोनों घायलों की हालत गंभीर
आग से 70-80 प्रतिशत तक झुलसे महिला और युवक को तुरंत SMS अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ICU में उनका इलाज जारी है.
प्रेम प्रसंग का शक बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला का अपने जेठ और ससुर से पहले से विवाद चल रहा था। उन्हें शक था कि महिला का पड़ोस के युवक से अवैध संबंध हैं। इसी शक में दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.
