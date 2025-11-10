जयपुर निगमों का विवादास्पद दौर समाप्त, 'एक शहर-एक निगम' मॉडल की वापसी

Jaipur News: विवादों में रहने वाली राजधानी की दोनो शहरी सरकार का कार्यकाल आज पांच साल पूरे होने के साथ खत्म हो गया है. जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज, जिनका गठन 2020 में “बेहतर प्रशासन और विकास के उद्देश्य” से किया गया था, अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं. और इतिहास में “विफल प्रयोग” के रूप में दर्ज हो रहे हैं. पहली बार बने इन दोनों निगमों में किसी मेयर ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया. निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर अधिकारियों से टकराव के कारण लम्बे समय तक निलंबित और बर्खास्त रही . वहीं हैरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद पद से हटा दी गईं और दोबारा वापसी नहीं कर सकीं . राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक असंतुलन के बीच जनता के मुद्दे हाशिए पर रहे. मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि हमने पारदर्शिता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और हरित विकास को अपनी प्राथमिकताओं में रखा. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक मुक्त अभियान और नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर शहर की स्वच्छता रैंकिंग में अहम सुधार हुआ. इससे शहर की सोच और व्यवहार में भी बदलाव आया. उधर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद निगम हैरिटेज में कार्यवाहक महापौर का जिम्मा कुसुम यादव के पास 14 महीने तक रहा.

(इस तरह रहा निगम ग्रेटर की मेयर डॉ.सौम्या गुर्जर का किस्तों में कार्यकाल)

-10 नवम्बर-2020 को नगर निगम ग्रेटर की मेयर बनी.

-4 जून 2021: महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों पर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंहदेव के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा. 6 जून को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया.

-1 फरवरी 2022- सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी. जिससे वे 2 फरवरी को पुनः महापौर की कुर्सी पर बैठ गईं.

-11 अगस्त 2022: न्यायिक जांच में डॉ. सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को दोषी पाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर लगी रोक हटा दी.

-27 सितंबर 2022: राजस्थान सरकार ने डॉ. सौम्या गुर्जर को महापौर पद से बर्खास्त कर दिया और उन्हें आगामी छह वर्षों के लिए चुनावों में भाग लेने के अयोग्य घोषित कर दिया.

-10 नवंबर 2022: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया. जिससे डॉ. सौम्या गुर्जर ने पुनः महापौर का पदभार संभाला.

(डॉ. सौम्या गुर्जर के निलंबन और बर्खास्त के दौरान शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया)

नगर निगम हैरिटेज की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर का कार्यकाल.

-10 नवम्बर 2020 को कांग्रेस से मुनेश गुर्जर मेयर बनी.

-तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पट्टा देने की एवज में रिश्वत प्रकरण मामले में मुनेश को 5 अगस्त 2023 को निलंबित कर दिया.

-हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद 24 अगस्त 2023 को फिर से कुर्सी पर काबिज हुई.

-लेकिन 22 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने उन्हें वापस निलंबित किया.

-हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 4 दिसम्बर 2023 को फिर से मुनेश गुर्जर ने कुर्सी संभाली.

-भजनलाल सरकार ने 23 सितंबर 2024 को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुनेश को फिर से निलंबित किया. उसके बाद वापस सीट पर नही आई.

-24 सितंबर 2024 को निर्दलीय चुनाव जीतने वाली कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर बनाया गया.

अब सरकार ने दोनों निगमों को फिर से एक कर दिया है. कल से जयपुर में एक बार फिर “एक शहर–एक निगम” प्रणाली लागू होगी. निगमों के प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त को दी गई है. हैरिटेज निगम पर हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त खर्च बैठा. पांच साल में यह बोझ करीब 500 करोड़ तक पहुंच गया.

दोनों निगमों ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए, लेकिन परिणाम सीमित रहे. बजट की कमी से पार्षद लगातार असंतोष जताते रहे.

दो नगर निगमों का यह प्रयोग राजस्थान की शहरी व्यवस्था के इतिहास में एक अध्याय बनकर रह गया ठीक वैसे ही जैसे 2009 में सीधे महापौर चुनाव का प्रयोग हुआ था. सरकार बदली, नीति बदली और अब जयपुर फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आया है. पांच साल में जयपुर के दो निगमों ने जनता को दोहरी सरकार तो दी, लेकिन सुविधा नहीं.

अब उम्मीद यही है कि एकीकृत निगम के साथ शहर की व्यवस्था में फिर से “एक सूत्रता” लौटे.

