Jaipur Crime News: जयपुर में धायं-धायं, गैंगवार में चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो घायल

Jaipur Gangwar News: राजधानी जयपुर के हृदयस्थल घाटा गेट इलाके में शुक्रवार देर रात गैंगवार ने शहर को दहला दिया. अंकुर सिनेमा के सामने अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें आफताब और शाहिद उर्फ धाबा नामक दो युवकों को गोली लग गई.

Published: Nov 15, 2025, 09:55 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 09:55 AM IST

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के व्यस्त घाटा गेट इलाके में शुक्रवार देर रात एक गैंगवार ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया. अंकुर सिनेमा के ठीक सामने अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें आफताब और शाहिद उर्फ धाबा नामक दो युवकों को गोली मार दी गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर चोटों के बावजूद खतरे से बाहर बताया. यह घटना इलाके में बढ़ते अपराध की ओर इशारा करती है, जहां पुरानी रंजिशें अब हथियारों के रूप में सामने आ रही हैं.

अंकुर सिनेमा के सामने खूनी सिलसिला

शुक्रवार रात करीब 11 बजे घाटा गेट के मुख्य बाजार में हड़बड़ी मच गई. आंखों देखी के अनुसार, दो बाइक सवार बदमाशों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. निशाना बने आफताब और शाहिद, जो इलाके में छोटे-मोटे धंधों से जुड़े बताए जाते हैं. फायरिंग में कम से कम 8-10 राउंड गोली चलाई गई, जिससे आसपास के दुकानदार और राहगीर फौरन भागे. घायलों को सड़क पर खून बहते देख स्थानीय युवाओं ने एंबुलेंस बुलाई और अस्पताल पहुंचाया. पुलिस को मौके पर 5 खाली कारतूस मिले, जो .32 बोर के थे.

पहचान हुई, दबिश तेज

सूचना पाते ही आदर्श नगर थाना प्रभारी की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. डीसीपी (सिटी) कंवर प्रकाश ने बताया कि फायरिंग करने वालों की पहचान हो चुकी है – वे एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं. प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि यह पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है. घायल आफताब पर भी एक गिरोह से जुड़ाव का शक है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई. विशेष टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. डीसीपी ने कहा, "अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

बाजार ठप, लोग घरों में कैद

फायरिंग के बाद घाटा गेट और आसपास के बाजारों में अफरा-तफरी मच गई. दुकानें झट से बंद हो गईं, और लोग घरों में दुबक गए. कई परिवारों ने रातभर नींद उड़ाए रखी. स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर अपील की कि कोई सुराग मिलने पर तुरंत संपर्क करें. यह घटना जयपुर में गैंगवार की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है, जिसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

