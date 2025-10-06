Jaipur SMS Hospital FIre Incident News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात भीषण आग लगने से 7 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से भड़की, जिसने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा दिया. दमकल विभाग और पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई मरीजों को बचाया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया. यह हादसा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है.



आग का तांडव और अफरातफरी

रविवार रात करीब 11:50 बजे ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर ट्रॉमा आईसीयू में आग लग गई. इस वार्ड में 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से ज्यादातर कोमा या गंभीर हालत में थे. आग के साथ जहरीली गैसें फैलने से मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हुई. सेमी आईसीयू में 13 मरीज थे, जिन्हें स्टाफ ने बेड सहित निचली मंजिल पर शिफ्ट करने की कोशिश की. चीख-पुकार के बीच दमकल की कई गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. कांस्टेबल वेदवीर, हरि मोहन और ललित ने जान जोखिम में डालकर 10 से अधिक मरीजों को सुरक्षित निकाला.

मृतकों में सवाई माधोपुर के दिगंबर शामिल

हादसे में मृतकों में सीकर के पिंटू, दिलीप आंधी, भरतपुर के श्रीनाथ, रुक्मणि, खुशमा और सांगानेर के बहादुर शामिल हैं. दिगंबर को रविवार रात 9 बजे गंभीर हालत में भर्ती किया गया था, लेकिन आग और जहरीली गैसों ने उनकी हालत बिगाड़ दी. पांच अन्य मरीजों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

मुख्यमंत्री का दौरा और सहायता का ऐलान

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री जवाहर सिंह बेधम देर रात अस्पताल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करते हुए जांच के आदेश दिए. चिकित्सा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया.

जांच शुरू, दोषियों पर कार्रवाई का वादा

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीमें सटीक कारणों की तहकीकात में जुटी हैं. अस्पताल प्रशासन ने भी आंतरिक जांच शुरू की है. इस हादसे ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी त्रासदियां अस्वीकार्य हैं, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

