/स्मार्ट सिटी से डर्टी सिटी तक! जयपुर में सफाई हड़ताल का बड़ा असर, लोग गंदगी से परेशान

Jaipur News: राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की झाड़ू डाउन हड़ताल का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले दो दिनों से जारी आंदोलन के कारण शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. जिन सफाई कर्मचारियों के कंधों पर रोजाना शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होती है, वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं. इसका सीधा असर शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों में दिखाई दे रहा है, जहां कई स्थानों पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं.

बारिश के मौसम में बढ़ी लोगों की चिंता

हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. लगातार जमा हो रहे कचरे और फैली गंदगी के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. कई इलाकों में बदबू फैलने लगी है और बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई नहीं होने से लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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भर्ती में प्राथमिकता सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की ओर से सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने सहित कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समाधान नहीं होने पर उन्हें झाड़ू डाउन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा.

डोर टू डोर कचरा संग्रहण भी हुआ प्रभावित

हड़ताल का सबसे अधिक असर डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर पड़ा है. कई क्षेत्रों में घरों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंचीं, जिसके कारण लोगों ने मजबूरी में सड़क किनारे और खाली स्थानों पर कचरा डालना शुरू कर दिया. इसके अलावा सीवर सफाई और सफाई संबंधी शिकायतों के निस्तारण का कार्य भी प्रभावित हुआ है.

अधिकारियों की निगरानी पर उठे सवाल

शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था के बीच जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं. सफाई व्यवस्था की निगरानी करने वाले अधिकारियों की फील्ड मॉनिटरिंग को लेकर लोगों में चर्चा है. स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर के दावों के बीच वर्तमान स्थिति को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है.

संघ ने रखीं अपनी प्रमुख मांगें

आंदोलन कर रहे संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही न्यायालय से जुड़े पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, निकाय कोष से नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, तीन गुना लॉटरी प्रणाली लागू करने तथा चयनित कर्मचारियों को दो वर्ष बाद स्थायी नियुक्ति देने की भी मांग की जा रही है.

कर्मचारी नेताओं के अलग अलग रुख

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि यह केवल भर्ती का मामला नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया गया.

वहीं सफाई कर्मचारी नेता पवन चौधरी ने हड़ताल का विरोध करते हुए कहा कि उनके साथ जुड़े कर्मचारी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि वे नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे. इससे सफाई कर्मचारियों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं.

आंदोलन की अगली रणनीति तैयार

आंदोलनकारी कर्मचारियों ने रविवार को किशनगढ़ अजमेर में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति पर चर्चा की. बैठक में आगामी कार्यक्रम तय किए गए. इसके तहत सोमवार को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा जनता और जनप्रतिनिधियों से संपर्क अभियान चलाने की तैयारी की गई है.

तीन बड़े असर साफ दिखाई दिए

हड़ताल के कारण शहर में तीन प्रमुख प्रभाव सामने आए हैं. पहला, सड़कों और गलियों में नियमित सफाई पूरी तरह प्रभावित हुई है. दूसरा, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था बाधित होने से कई स्थानों पर कचरे के ढेर लग गए हैं. तीसरा, सीवर और सफाई से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है.

समाधान का इंतजार

जयपुर को स्वच्छ और स्मार्ट शहर बनाने के दावों के बीच वर्तमान हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं. फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था आंदोलन और प्रशासन के बीच फंसी हुई नजर आ रही है. अब सभी की नजर सरकार और आंदोलनकारी कर्मचारियों के बीच होने वाली बातचीत पर है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो राजधानी में सफाई व्यवस्था पर इसका असर और अधिक बढ़ सकता है.