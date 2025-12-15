Zee Rajasthan
जयपुर में व्यापारी का अपहरण, सांगानेर से अगवा कर चाकू की नोक पर ATM से ₹2 लाख लूटे

Rajasthan News: जयपुर में व्यवसायी विनोद जैन का सांगानेर से अपहरण किया गया. बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की और चाकू की नोक पर एटीएम से ₹2 लाख लूटे, साथ ही ₹50 लाख की फिरौती भी मांगी. बाद में उन्हें रिंग रोड के पास फेंककर बदमाश फरार हो गए.

Published: Dec 15, 2025, 10:44 AM IST | Updated: Dec 15, 2025, 10:44 AM IST

जयपुर में व्यापारी का अपहरण, सांगानेर से अगवा कर चाकू की नोक पर ATM से ₹2 लाख लूटे

Jaipur News: राजधानी जयपुर में देर रात अपराध की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.सांगानेर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक स्टेशनरी व्यवसायी को अगवा कर करीब पांच घंटे तक कार में बंधक बनाए रखा. इस दौरान बदमाशों ने व्यवसायी के साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर एटीएम से दो लाख रुपए लूट लिए.पुरानी टोंक के काला बाबा निवासी 39 वर्षीय पीड़ित व्यवसायी विनोद जैन रविवार रात सांगानेर बस स्टैंड के पास से अपहरणकर्ताओं के शिकार बने. बदमाशों ने उन्हें कार में खींच लिया और टोंक की तरफ ले गए.


चाकू की नोक पर लूट और टॉर्चर
पीड़ित विनोद जैन ने सांगानेर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि अपहरणकर्ताओं ने सबसे पहले उनकी जेब से 8,000 नकद और एटीएम कार्ड निकाल लिए. जब बदमाशों ने एटीएम का पिन नंबर मांगा और विनोद ने बताने से मना किया, तो उन्होंने उंगली पर चाकू मार दिया.बदमाशों ने व्यवसायी के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और ऊपर से कंबल डाल दिया. शोर मचाने पर कार में ही उनके साथ क्रूरता से मारपीट की गई. जान के डर से पिन नंबर बताने के बाद बदमाशों ने अलग-अलग जगहों से एटीएम का इस्तेमाल कर 2 लाख रुपए निकाल लिए.

50 लाख की फिरौती की मांग
बदमाशों ने पीड़ित को लगातार टॉर्चर किया और परिवार वालों से 50 लाख रुपए की फिरौती मंगवाने के लिए भी कहा. हालांकि, विनोद जैन के बार-बार मिन्नतें करने के बाद, बदमाश देर रात करीब 1:30 बजे टोंक रोड पर बीलवा के पास रिंग रोड पर उन्हें चलती कार से फेंककर फरार हो गए.सांगानेर थाना पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. जिसके बाद से पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है.

