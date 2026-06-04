Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर के सांगानेर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 302 सिलेंडर जब्त

जयपुर के सांगानेर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 302 सिलेंडर जब्त

Jaipur News:  राजस्थान के जयपुर जिला प्रशासन ने सांगानेर क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 302 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 04, 2026, 07:21 PM|Updated: Jun 04, 2026, 07:21 PM
जयपुर के सांगानेर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 302 सिलेंडर जब्त
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जिस गैस सिलेंडर से घरों की रसोई जलनी चाहिए थी, उससे कुछ लोग अवैध कमाई की आग सुलगा रहे थे. जयपुर जिला प्रशासन ने सांगानेर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है.

जिला रसद विभाग की दो सतर्कता टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 302 गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी की पुष्टि हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

247 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद

जयपुर जिला रसद अधिकारी प्रियवत सिंह चारण ने बताया की पहली कार्रवाई गोवर्धन नगर, हनुमान सिटी क्षेत्र में की गई, जहां से 247 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए. मौके से दो पिकअप वाहन भी जब्त किए गए. दूसरी कार्रवाई शिक्षा सागर कॉलोनी में हुई, जहां 55 सिलेंडर अवैध रूप से रखे मिले. डीएसओ के मुताबिक, यह सिर्फ कालाबाजारी का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है.

अवैध भंडारण और रिफलिंग के दौरान किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह गैस सिलेंडरों का संग्रहण लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है. कार्रवाई जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन और जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में की गई.

अवैध रिफलिंग, भंडारण और कालाबाजारी

मामले में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जयपुर में अवैध रिफलिंग, भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन का 'ऑपरेशन प्रवर्तन' लगातार जारी है.

प्रशासन का कहना है कि गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त और रिफलिंग में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, बिना सुरक्षा मानकों के गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफलिंग किसी बम से कम नहीं है. एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है. ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल कालाबाजारी पर प्रहार है बल्कि संभावित हादसों को रोकने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:पोकरण में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध

ट्रेंडिंग न्यूज़

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 3 जिंदगियां

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

जयपुर का लालजी सांड का रास्ता, जहां जाकर महिलाओं हो जाती हैं खुश!

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

Rajatshan Monsoon Update: राजस्थान में नौतपा की हुई बेइज्जती, बारिश ने भयंकर गर्मी पर फेर दिया पानी, मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

भिवाड़ी में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा रीको औद्योगिक इलाका

राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट

Rajasthan News: सलूंबर में आंधी-तूफान ने मचाई तवाही, 300 मीटर दूर से उड़कर आया टीनशेड, 3 भैंसें गंभीर रूप से घायल

भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

पुलिस की नहीं, भरोसे की जीत! 16 साल से फरार 17 आरोपी खुद हुए सरेंडर

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

जयपुर को मिली विकास की डबल डोज, दो वार्डों को मिली करोड़ों रुपये की सौगात!

जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

सावधान! इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

23 दिनों से सर पर मंडरा रहा था खतरा! कुछ ही सेकेंड में भर-भराकर गिरी Building, देखें वीडियो

Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी

बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

सामने आया वह Video, जिसके चलते अनीता बिश्नोई को किया गया बुरी तरह ट्रोल, आपने देखा?

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

TAGS:
rAJASTHAN CRIME
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर 2023 के हत्याकांड में बड़ा फैसला, 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
rAJASTHAN CRIME
2
Rajasthan Politics
3
Rajasthan Politics
4
Sikar News
5
Rajasthan News