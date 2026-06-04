/जयपुर के सांगानेर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 302 सिलेंडर जब्त

Jaipur News: जिस गैस सिलेंडर से घरों की रसोई जलनी चाहिए थी, उससे कुछ लोग अवैध कमाई की आग सुलगा रहे थे. जयपुर जिला प्रशासन ने सांगानेर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है.

जिला रसद विभाग की दो सतर्कता टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 302 गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी की पुष्टि हुई है.

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247 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद

जयपुर जिला रसद अधिकारी प्रियवत सिंह चारण ने बताया की पहली कार्रवाई गोवर्धन नगर, हनुमान सिटी क्षेत्र में की गई, जहां से 247 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए. मौके से दो पिकअप वाहन भी जब्त किए गए. दूसरी कार्रवाई शिक्षा सागर कॉलोनी में हुई, जहां 55 सिलेंडर अवैध रूप से रखे मिले. डीएसओ के मुताबिक, यह सिर्फ कालाबाजारी का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है.

अवैध भंडारण और रिफलिंग के दौरान किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह गैस सिलेंडरों का संग्रहण लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है. कार्रवाई जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन और जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में की गई.

अवैध रिफलिंग, भंडारण और कालाबाजारी

मामले में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जयपुर में अवैध रिफलिंग, भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन का 'ऑपरेशन प्रवर्तन' लगातार जारी है.

प्रशासन का कहना है कि गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त और रिफलिंग में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, बिना सुरक्षा मानकों के गैस सिलेंडरों का भंडारण और रिफलिंग किसी बम से कम नहीं है. एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है. ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल कालाबाजारी पर प्रहार है बल्कि संभावित हादसों को रोकने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है.