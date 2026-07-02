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जयपुर में खत्म हुई सफाईकर्मियों की हड़ताल, आज से शहर में फिर शुरू होगी सफाई व्यवस्था

Jaipur News: जयपुर में 5 दिन से जारी सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है. सरकार और यूनियन के बीच भर्ती, अनुभव, वेतन और अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद सफाईकर्मी आज से काम पर लौटेंगे. इससे शहर की सफाई व्यवस्था फिर से सामान्य होने की उम्मीद है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 02, 2026, 07:43 AM|Updated: Jul 02, 2026, 07:43 AM
जयपुर में खत्म हुई सफाईकर्मियों की हड़ताल, आज से शहर में फिर शुरू होगी सफाई व्यवस्था
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर है. पिछले पांच दिनों से जारी सफाईकर्मियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है. सरकार और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बीच कई दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बन गई है. इसके बाद सफाईकर्मियों ने आज से काम पर लौटने का फैसला लिया है. हड़ताल समाप्त होने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है.


सफाईकर्मियों की मांगों को लेकर डीएलबी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस दौरान एलएसजी सचिव रवि जैन, आयुक्त ओम कसेरा और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई. अंततः दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया. हड़ताल के दौरान जयपुर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए थे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. अब सफाईकर्मियों के काम पर लौटने से शहर में नियमित सफाई व्यवस्था फिर से शुरू होगी.

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भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार का आश्वासन

बैठक में सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहमति बनी. तय किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में परम्परागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि 25 जुलाई तक सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, जिससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी.

एक्सपीरिएंस और चयन प्रक्रिया पर बनी सहमति
समझौते के अनुसार निकायों में एक वर्ष तक सफाई कार्य का अनुभव भर्ती के लिए आधार माना जाएगा. यदि पर्याप्त अनुभवी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य संस्थाओं में एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पूरी की जाएगी.

पुराने मामलों और संविदाकर्मियों को भी मिलेगा लाभ
बैठक में वर्ष 2012 और 2018 की सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई. इन मामलों की समीक्षा के लिए बनने वाली समिति में यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा संविदा सफाई कर्मचारियों के मामलों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा. जिन कर्मचारियों ने तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमानुसार लाभ देने पर भी सहमति बनी.

हड़ताल अवधि का वेतन नहीं कटेगा
सरकार और यूनियन के बीच यह भी तय हुआ कि हड़ताल की अवधि को सवैतनिक अवकाश माना जाएगा. यानी इस दौरान सफाईकर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा.

समझौते के बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही उम्मीद है कि आज से जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य होने लगेगी और पिछले पांच दिनों से जमा कचरे का जल्द निस्तारण किया जाएगा.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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