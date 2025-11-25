26 नवंबर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में सफाईकर्मी करेंगे हड़ताल

Jaipur News: नगर निगम जयपुर में सफाई व्यवस्था कल से बड़े संकट में फंस सकती है. करीब आठ हजार से ज्यादा सफाईकर्मी कल से झाड़ू डाउन हड़ताल पर हैं. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की आमसभा में सर्वसम्मति से हड़ताल का ऐलान किया गया है. संगठन ने साफ कहा है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, मोबाइल एप से हाजिरी बंद करने और लंबे समय से लंबित 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार और निगम स्तर पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह कदम उठाया गया है.

संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के बाद अब कर्मचारियों के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. उन्होंने कहा कि बरसों से ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों को नियमित करने, रुकी भर्ती शुरू करने, पदोन्नति देने, बीमार कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति, और ओवरटाइम भुगतान जैसी अनेक मांगें बार-बार उठाई गईं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ. इस हड़ताल के ऐलान ने जयपुर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

खेलो इंडिया की तैयारियों के बीच और प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 से ठीक पहले, शहर की सफाई व्यवस्था ठप्प पड़ने का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों और खिलाड़ियों के आगमन पर पड़ सकता है.

आयोजन स्थलों, प्रमुख मार्गों और पर्यटक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना बड़ी चुनौती बन सकता है, जब तक मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी. अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि वह इस टकराव को कैसे संभालेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जयपुर के लिए सफाई व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है.

