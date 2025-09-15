Zee Rajasthan
जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी थोड़ी महंगी, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज शुद्ध सोने का भाव ₹1,19,246 प्रति 10 ग्राम पर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमतों में हल्का उछाल दर्ज किया गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 15, 2025, 09:08 AM IST | Updated: Sep 15, 2025, 09:10 AM IST

जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी थोड़ी महंगी, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में हल्का बदलाव देखने को मिला. जहां एक तरफ सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, वहीं चांदी के दाम में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सोने का भाव हल्का गिरा
आज जयपुर में शुद्ध सोना (24 कैरेट) ₹1,19,246 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो कल के मुकाबले ₹27 सस्ता हुआ है. यह बदलाव प्रतिशत में -0.02% रहा. वहीं अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें आज इस प्रकार हैं- जैसे 24 कैरेट सोना की कीमत ₹1,18,769 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,09,418 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना के भाव ₹89,524 प्रति 10 ग्राम रहा है. सोने की कीमतों में यह छोटी गिरावट निवेशकों और खरीददारों को थोड़ा लाभ दे सकती है. आमतौर पर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये कीमतें आभूषण खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं.

चांदी के दाम में मामूली उछाल
सोने के विपरीत, आज चांदी की कीमतों में मामूली बढत देखी गई है.चांदी की दरें आज इस प्रकार हैं, जैसे कि 10 ग्राम चांदी ₹1,375.71 में तो 100 ग्राम चांदी के रेट ₹13,757.13 और वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹137,571 पर रही है. साथ ही प्रति ग्राम चांदी का भाव आज ₹137.57 है, जो कल के मुकाबले 0.05% अधिक है.

बाजार का रुझान
सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यह मामूली उतार-चढ़ाव वैश्विक बाजार की अस्थिरता और स्थानीय मांग के कारण हो सकता है. फिलहाल, बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन सोने में थोड़ी गिरावट और चांदी में हल्का उछाल निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य है. यदि आप निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो इन बदलती कीमतों पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है.

