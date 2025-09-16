Zee Rajasthan
जयपुर में सोने की कीमत ₹1.20 लाख के पार, चांदी भी हुई महंगी, जानें क्या है आज के लेटेस्ट अपडेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी आई है. शुद्ध सोना ₹1,20,190 प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी की दर में भी +0.85% का उछाल देखा गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 16, 2025, 08:56 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 08:57 AM IST

जयपुर में सोने की कीमत ₹1.20 लाख के पार, चांदी भी हुई महंगी, जानें क्या है आज के लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली. सोने के भाव में जहाँ अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई, वहीं चांदी ने भी अपनी चमक बढ़ाई है. यह बदलाव निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

सोने की कीमतों में उछाल
आज जयपुर में शुद्ध सोना (24 कैरेट) ₹1,20,190 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो कल के मुकाबले ₹944 महंगा हुआ है. यह कीमत में +0.79% का बड़ा बदलाव है.

विभिन्न कैरेट के सोने की कीमतें आज इस प्रकार हैं- 24 कैरेट सोना की कीमत ₹1,19,709 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना का रेट ₹1,10,284 प्रति 10 ग्राम और वहीं 18 कैरेट सोना ₹90,233 प्रति 10 ग्राम रहा है.

सोने के भाव में यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में सोने की मांग और अस्थिरता को दर्शाती है. 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसका असर आभूषणों की खरीदारी पर पड़ सकता है.

चांदी भी हुई महंगी
सोने के साथ-साथ आज चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल आया है. चांदी की दरें आज इस प्रकार हैं- 10 ग्राम की कीमत ₹1,387.38 तो 100 ग्राम चांदी ₹13,873.75 में रही और 1 किलोग्राम चांदी ₹138,738 में बनी रही है. प्रति ग्राम चांदी का भाव आज ₹138.74 है, जो कल के मुकाबले +0.85% अधिक है.

बाजार का रुझान
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे घटनाक्रमों और आने वाले त्योहारों के कारण स्थानीय मांग में बढ़ोतरी का परिणाम है. सोने और चांदी दोनों के भाव में एक साथ हुई इस वृद्धि ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है. जो लोग निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन कीमतों पर ध्यान देना चाहिए. यह निवेशकों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, जबकि खरीदारों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.



