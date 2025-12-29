चांदी का Attitude हाई सोने का नखरा हुआ ढीला, जानें सराफा बाजार का ताजा रेट

Gold Silver Rate: राजस्थान के जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है. चांदी अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है. वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों को काफी राहत मिली है.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के मुताबिक, आज चांदी की कीमत 2,52,500 रुपये प्रति किलो है. 24 कैरेट सोने की आज की कामत 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोने की आज की कामत 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाजार में औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी की कीमतों में काफी तेजी से उछाल देखने को मिला है. वहीं सोने के दामों में आज 500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिससे शादी-विवाह और निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को कुछ हद तक राहत मिली है.

जयपुर के सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों की माने, तो आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल के आधार पर कीमतों में और भी बदलाव होने के आसार हैं. चांदी की कीमतों में तेजी से बढ़त के पीछे कई बड़े कारण हैं.

दरअसल पिछले कुछ सालों से दुनियाभर में चांदी की सप्लाई काफी कम हुई है, जिससे इसके रेट में बढ़ोतरी के सबसे बड़े कारणों में से एक यह भी है. वर्तमान में सोलर पैनल बनाने, बिजली से चलने वाली गाड़ियां और मोबाइल-लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में चांदी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है. जिससे चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से भी ये महंगा हो रहा.

भारत में शादी-ब्याह जैसे शुभ अवसर पर सोना खरीदना परंपरा का एक हिस्सा होता है. यह खुशी, संपन्नता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिससे इस मौसम में इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है. मांग बढ़ने पर इसका रेट भी बढ़ जाता है.