/तीज-सिंजारा से पहले बाजार में उतरा सरस डेयरी का घेवर, चाशनी अलग से की जाएगी पैक

Sawan 2026: सावन की फुहारें, हाथों में मेहंदी, झूलों की रौनक और घर-घर सिंजारे की तैयारियां... जयपुर में सावन-तीज का जिक्र हो और घेवर की बात न हो, ऐसा शायद ही कभी होता है.

गुलाबी शहर की इस सदियों पुरानी मिठास को इस बार नया भरोसा मिला है. पहली बार जयपुर डेयरी ने तीज और सिंजारा के अवसर पर अपना 'सरस' ब्रांड का घेवर बाजार में उतारा है. यह घेवर जेएलएन मार्ग स्थित सरस पार्लर और जयपुर डेयरी प्लांट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है.

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कीमत 700 रुपये प्रति किलोग्राम

जयपुर डेयरी का मानना है कि त्योहारों के मौसम में शुद्ध मिठाई की बढ़ती मांग और मिलावट की आशंकाओं के बीच यह उपभोक्ताओं के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होगा. जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि फिलहाल फीका घेवर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि लोग अपनी पसंद के अनुसार, चाशनी डालकर उसका स्वाद तय कर सकें. चाशनी अलग पैक में दी जाएगी. यदि कोई संस्थान या ग्राहक बड़ी मात्रा में मीठा घेवर चाहता है तो वह भी उपलब्ध कराया जाएगा. घेवर 200, 400 और 800 ग्राम के पैक में मिलेगा. इसकी कीमत 700 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है और 200 ग्राम के एक घेवर की कीमत 140 रुपये होगी.

Jaipur Saras Dairy

शुद्ध और गुणवत्ता वाला घेवर पहुंचाने की पहल

जयपुर डेयरी चेयरमैन ओमप्रकाश पूनिया ने बताया कि तीज और सिंजारा राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान हैं. इन त्योहारों पर घेवर की विशेष मांग रहती है. बाजार में घी और तेल में मिलावट की शिकायतों के कारण कई लोग मिठाई खरीदने से हिचकते हैं. ऐसे में डेयरी ने उपभोक्ताओं तक शुद्ध और गुणवत्ता वाला घेवर पहुंचाने की पहल की है.

उन्होंने बताया कि दीपावली पर डेयरी की मिठाइयों को अच्छा प्रतिक्रिया मिला था, जिसके बाद घेवर लॉन्च करने का फैसला लिया गया. जयपुर में तीज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, रिश्तों और परंपराओं का उत्सव है. ऐसे में शहर की पहचान बन चुकी इस पारंपरिक मिठाई का डेयरी ब्रांड के रूप में बाजार में आना, त्योहार की मिठास में भरोसे का नया स्वाद जोड़ने की कोशिश माना जा रहा है.

Jaipur Saras Dairy

घेवर क्यों है तीज की पहचान?

सावन, सिंजारा और हरियाली तीज का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक मिष्ठान.

मायरे और सिंधारे की थाल में घेवर को शुभ माना जाता है.

जयपुर का घेवर देश-विदेश तक अपनी अलग पहचान रखता है.

इस बार पहली बार जयपुर डेयरी ने भी 'सरस' ब्रांड से इस परंपरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

बहरहाल, तीज के मौसम में जयपुर की गलियां जितनी रंग-बिरंगी चुनरियों और झूलों से सजती हैं. उतनी ही घेवर की खुशबू से भी महक उठती हैं. यह मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सिंधारे की थाल, मायरे की परंपरा और रिश्तों की मिठास का प्रतीक है.

ऐसे में जब शहर का अपना डेयरी ब्रांड इस पारंपरिक मिठाई के साथ जुड़ रहा है, तो यह सिर्फ एक नया उत्पाद नहीं, बल्कि बदलते दौर में परंपरा और भरोसे को साथ लेकर चलने की कोशिश भी है. इस तीज, जयपुर की मिठास अब संस्कृति के साथ गुणवत्ता और विश्वास का स्वाद भी परोसेगी.

