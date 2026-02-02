जयपुर में अब नहीं होगी सरस दूध-घी की किल्लत, ₹130 करोड़ से बदलेगी 50 साल पुरानी डेयरी की तस्वीर

Jaipur Saras Dairy News: जयपुर डेयरी ₹130 करोड़ की लागत से 50 साल पुराने प्लांट का रिनोवेशन कर रही है. इससे दूध प्रोसेसिंग क्षमता 10 से बढ़कर 20 लाख लीटर और घी उत्पादन 30 से 60 मीट्रिक टन हो जाएगा, जिससे राजधानी में किल्लत खत्म होगी.
Saras Milk Ghee Supply: राजधानी जयपुर के लाखों उपभोक्ताओं और हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. जयपुर डेयरी (सरस) अपने 50 साल पुराने बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने जा रही है. 130 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश के साथ डेयरी प्लांट का आधुनिकीकरण और रिनोवेशन शुरू कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद जयपुर डेयरी की ताकत न केवल दोगुनी हो जाएगी, बल्कि निजी डेयरियों पर उपभोक्ताओं की निर्भरता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
दूध प्रोसेसिंग क्षमता
वर्तमान में जयपुर डेयरी के पास लगभग 50 साल पुराना प्लांट है, जिसकी अधिकतम प्रोसेसिंग क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन है. हालांकि, डेयरी रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध का संकलन (Collection) कर रही है. क्षमता कम होने के कारण अतिरिक्त दूध को प्रोसेस करने में कठिनाई आती थी.
घी उत्पादन में डबल धमाका
सरस घी की बढ़ती मांग को देखते हुए घी प्लांट को भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. रोजाना 30 मीट्रिक टन घी का उत्पादन होता है. नए प्लांट के साथ यह क्षमता बढ़कर 60 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी. जयपुर डेयरी वर्तमान में प्रदेश के 19 जिलों में सालाना 10,500 मीट्रिक टन से ज्यादा घी की आपूर्ति कर रही है. उत्पादन दोगुना होने से बाजार में घी की कीमतों को नियंत्रित करने और शुद्धता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी.
हाई-टेक होगी जयपुर डेयरी
जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि यह केवल मरम्मत नहीं, बल्कि पूरी तरह तकनीक का कायाकल्प है.
किसान और उपभोक्ता
इस 130 करोड़ के प्लान का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी रसोई पर पड़ेगा. जब डेयरी की क्षमता बढ़ेगी, तो वह निजी माफियाओं के बजाय सीधे किसानों से अधिक दूध खरीदेगी, जिससे उन्हें पसीने की पूरी कीमत मिलेगी. जयपुरवासियों को अब त्योहारों या शादी-ब्याह के सीजन में दूध और घी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
जयपुर डेयरी का यह रिनोवेशन प्रोजेक्ट राजस्थान के डेयरी सेक्टर के लिए 'गेमचेंजर' साबित होने वाला है. 130 करोड़ का यह निवेश आने वाले कई दशकों तक राजधानी की दूध सप्लाई चेन को सुरक्षित और सशक्त बना देगा.
