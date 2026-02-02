Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में अब नहीं होगी सरस दूध-घी की किल्लत, ₹130 करोड़ से बदलेगी 50 साल पुरानी डेयरी की तस्वीर

Jaipur Saras Dairy News: जयपुर डेयरी ₹130 करोड़ की लागत से 50 साल पुराने प्लांट का रिनोवेशन कर रही है. इससे दूध प्रोसेसिंग क्षमता 10 से बढ़कर 20 लाख लीटर और घी उत्पादन 30 से 60 मीट्रिक टन हो जाएगा, जिससे राजधानी में किल्लत खत्म होगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Deepak Goyal
Published: Feb 02, 2026, 04:20 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम, मजदूरों के साथ कांग्रेस ने जयपुर समेत कई जिलों में किया धरना-प्रदर्शन
11 Photos
Save MNREGA Campaign

मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम, मजदूरों के साथ कांग्रेस ने जयपुर समेत कई जिलों में किया धरना-प्रदर्शन

अवतार से पहले जयपुर में विराजे भगवान कल्कि! देखें अद्भुत Photos
12 Photos
Lord Kalki Temple

अवतार से पहले जयपुर में विराजे भगवान कल्कि! देखें अद्भुत Photos

बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए महापड़ाव, बाजार-स्कूल रहे बंद, देखें तस्वीरें
6 Photos
bikaner news

बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए महापड़ाव, बाजार-स्कूल रहे बंद, देखें तस्वीरें

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति

जयपुर में अब नहीं होगी सरस दूध-घी की किल्लत, ₹130 करोड़ से बदलेगी 50 साल पुरानी डेयरी की तस्वीर

Saras Milk Ghee Supply: राजधानी जयपुर के लाखों उपभोक्ताओं और हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. जयपुर डेयरी (सरस) अपने 50 साल पुराने बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने जा रही है. 130 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश के साथ डेयरी प्लांट का आधुनिकीकरण और रिनोवेशन शुरू कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद जयपुर डेयरी की ताकत न केवल दोगुनी हो जाएगी, बल्कि निजी डेयरियों पर उपभोक्ताओं की निर्भरता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

दूध प्रोसेसिंग क्षमता
वर्तमान में जयपुर डेयरी के पास लगभग 50 साल पुराना प्लांट है, जिसकी अधिकतम प्रोसेसिंग क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन है. हालांकि, डेयरी रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध का संकलन (Collection) कर रही है. क्षमता कम होने के कारण अतिरिक्त दूध को प्रोसेस करने में कठिनाई आती थी.

  • नया लक्ष्य: रिनोवेशन के बाद प्रोसेसिंग क्षमता बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगी.
  • फायदा: इससे न केवल 15-16 लाख लीटर पैक्ड दूध की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों से अतिरिक्त 8 लाख लीटर दूध खरीदना भी संभव हो पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घी उत्पादन में डबल धमाका
सरस घी की बढ़ती मांग को देखते हुए घी प्लांट को भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. रोजाना 30 मीट्रिक टन घी का उत्पादन होता है. नए प्लांट के साथ यह क्षमता बढ़कर 60 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी. जयपुर डेयरी वर्तमान में प्रदेश के 19 जिलों में सालाना 10,500 मीट्रिक टन से ज्यादा घी की आपूर्ति कर रही है. उत्पादन दोगुना होने से बाजार में घी की कीमतों को नियंत्रित करने और शुद्धता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी.

हाई-टेक होगी जयपुर डेयरी
जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि यह केवल मरम्मत नहीं, बल्कि पूरी तरह तकनीक का कायाकल्प है.

  • ऑटोमेशन: प्लांट में आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही हैं, जिससे अधिकांश प्रक्रियाएं स्वचालित (Automatic) हो जाएंगी. इससे मानव हस्तक्षेप घटेगा और शुद्धता बढ़ेगी.
  • ऊर्जा की बचत: नई यूनिट से बिजली और पानी की खपत में भारी कमी आएगी.
  • एडवांस कूलिंग: दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्क्रू कंप्रेसर और आइस साइलो जैसे आधुनिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं.

किसान और उपभोक्ता
इस 130 करोड़ के प्लान का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी रसोई पर पड़ेगा. जब डेयरी की क्षमता बढ़ेगी, तो वह निजी माफियाओं के बजाय सीधे किसानों से अधिक दूध खरीदेगी, जिससे उन्हें पसीने की पूरी कीमत मिलेगी. जयपुरवासियों को अब त्योहारों या शादी-ब्याह के सीजन में दूध और घी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

जयपुर डेयरी का यह रिनोवेशन प्रोजेक्ट राजस्थान के डेयरी सेक्टर के लिए 'गेमचेंजर' साबित होने वाला है. 130 करोड़ का यह निवेश आने वाले कई दशकों तक राजधानी की दूध सप्लाई चेन को सुरक्षित और सशक्त बना देगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news