Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में धनतेरस पर सोने का भाव ₹13,293 तक पहुंचा, चांदी थोड़ी सस्ती,जानें क्या है लेटेस्ट रेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹13,293 प्रति ग्राम पर स्थिर रहा. चांदी में मामूली गिरावट आई (₹184.90/ग्राम), पर दिवाली और धनतेरस के कारण बाज़ार में खरीदारी की ज़ोरदार मांग बनी हुई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 08:25 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 08:34 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में दिवाली के दौरान बदलेगा मौसम, बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में दिवाली के दौरान बदलेगा मौसम, बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश!

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया
8 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी
8 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी

जयपुर में धनतेरस पर सोने का भाव ₹13,293 तक पहुंचा, चांदी थोड़ी सस्ती,जानें क्या है लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: राजस्थान में त्योहारों का सीज़न अपने चरम पर है और गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाज़ार में सोने-चांदी की खरीदारी में तेज़ी देखी जा रही है. आज (18 अक्टूबर 2025) बाज़ार में सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता बनी रही, जबकि चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनज़र सोने और चांदी की मांग में कोई कमी नहीं है.

सोना में मामूली बढ़त के साथ स्थिर
आज जयपुर में सोने की कीमतों में कल के मुकाबले एक रुपये प्रति ग्राम की मामूली बढ़त देखी गई, जिससे कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं.आज एक ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹13,293 है, जबकि कल यह ₹13,292 था.

कैरेट के हिसाब से सोने के आज के दाम इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 कैरेट सोना: ₹13,293 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹12,186 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹9,974 प्रति ग्राम

दीपावली से पहले सोने की कीमतों में यह स्थिरता खरीदारों के लिए एक अच्छा संकेत है, जो पारंपरिक रूप से इन शुभ अवसरों पर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. जयपुर में पूजा और उत्सवों के लिए सोने के गहने खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है.

चांदी में हल्की गिरावट
जयपुर, जो चांदी के लिए भी एक बड़ा और सक्रिय बाज़ार है, वहां आज चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई.आज एक ग्राम चांदी का भाव ₹184.90 है, जो कल के ₹185 के मुकाबले ₹0.10 कम है.प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹1,84,900 है.

जयपुर के बाज़ार में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है. हालांकि आज चांदी में हल्की नरमी है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के चलते आने वाले दिनों में मांग में और तेज़ी आएगी. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, भारत में त्योहारों और सांस्कृतिक महत्व के कारण सोने और चांदी की घरेलू मांग हमेशा मजबूत बनी रहती है. जयपुर का सर्राफा बाज़ार इस उत्साह को पूरी तरह से दर्शाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news