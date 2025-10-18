Gold Silver Prices Update: जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹13,293 प्रति ग्राम पर स्थिर रहा. चांदी में मामूली गिरावट आई (₹184.90/ग्राम), पर दिवाली और धनतेरस के कारण बाज़ार में खरीदारी की ज़ोरदार मांग बनी हुई है.
Jaipur Gold Silver Prices: राजस्थान में त्योहारों का सीज़न अपने चरम पर है और गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाज़ार में सोने-चांदी की खरीदारी में तेज़ी देखी जा रही है. आज (18 अक्टूबर 2025) बाज़ार में सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता बनी रही, जबकि चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनज़र सोने और चांदी की मांग में कोई कमी नहीं है.
सोना में मामूली बढ़त के साथ स्थिर
आज जयपुर में सोने की कीमतों में कल के मुकाबले एक रुपये प्रति ग्राम की मामूली बढ़त देखी गई, जिससे कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं.आज एक ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹13,293 है, जबकि कल यह ₹13,292 था.
कैरेट के हिसाब से सोने के आज के दाम इस प्रकार हैं:
24 कैरेट सोना: ₹13,293 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹12,186 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹9,974 प्रति ग्राम
दीपावली से पहले सोने की कीमतों में यह स्थिरता खरीदारों के लिए एक अच्छा संकेत है, जो पारंपरिक रूप से इन शुभ अवसरों पर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. जयपुर में पूजा और उत्सवों के लिए सोने के गहने खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है.
चांदी में हल्की गिरावट
जयपुर, जो चांदी के लिए भी एक बड़ा और सक्रिय बाज़ार है, वहां आज चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई.आज एक ग्राम चांदी का भाव ₹184.90 है, जो कल के ₹185 के मुकाबले ₹0.10 कम है.प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹1,84,900 है.
जयपुर के बाज़ार में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है. हालांकि आज चांदी में हल्की नरमी है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के चलते आने वाले दिनों में मांग में और तेज़ी आएगी. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, भारत में त्योहारों और सांस्कृतिक महत्व के कारण सोने और चांदी की घरेलू मांग हमेशा मजबूत बनी रहती है. जयपुर का सर्राफा बाज़ार इस उत्साह को पूरी तरह से दर्शाता है.
