जयपुर में सोना हुआ ₹227 महंगा, चांदी के दाम में नहीं आया कोई बदलाव

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोना मामूली महंगा हुआ, 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹1,20,417 प्रति 10 ग्राम पर बिका. वहीं, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और वह ₹138.74 प्रति ग्राम पर स्थिर रही.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 17, 2025, 08:42 AM IST | Updated: Sep 17, 2025, 09:09 AM IST

जयपुर में सोना हुआ ₹227 महंगा, चांदी के दाम में नहीं आया कोई बदलाव

Today Gold Silver Rate in Jaipur : जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने रहे. यह बदलाव निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

सोने की कीमतों में मामूली बढ़त
आज जयपुर में शुद्ध सोना (24 कैरेट) ₹1,20,417 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो कल के मुकाबले ₹227 महंगा हुआ है. यह कीमत में +0.19% की बढ़ोतरी है.

विभिन्न कैरेट के सोने की कीमतें आज इस प्रकार हैं- 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,935 प्रति 10 ग्राम तो 22 कैरेट सोना ₹1,10,492 प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना के दाम ₹90,403 प्रति 10 ग्राम बना रहा. सोने के भाव में यह मामूली बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में सोने की मांग और निवेश के रुझान को दिखाती है. 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसका असर आभूषणों की खरीदारी पर पड़ सकता है.

चांदी के भाव स्थिर
सोने के विपरीत, आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. बाजार में चांदी की दरें आज इस प्रकार बनी रही है,10 ग्राम चांदी की कीमत ₹1,387.38 तो 100 ग्राम चांदी ₹13,873.75 में और वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट ₹138,738 पर रहा. साथ ही प्रति ग्राम चांदी का भाव आज ₹138.74 पर स्थिर है, जो कल के भाव के बराबर है.

बाजार का रुझान
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में यह मामूली बढ़त वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और आने वाले त्योहारों के कारण स्थानीय मांग में बढ़ोतरी का परिणाम है. सोने और चांदी के भाव में अलग-अलग रुझान ने बाजार में मिली-जुली प्रतिक्रिया पैदा की है. जो लोग निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन कीमतों पर ध्यान देना चाहिए. यह निवेशकों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, जबकि चांदी के खरीदारों को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा. यह रुझान बताता है कि सोने में निवेश अभी भी एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

