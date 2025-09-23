जयपुर में सोने की कीमत ₹122,183 प्रति 10 ग्राम पर पहुंची, चांदी में कोई बदलाव नहीं

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर में सोने की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि चांदी की दरें स्थिर बनी हुई हैं. सोने के भाव में यह उछाल उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो बाजार पर नजर बनाए हुए हैं.

सोने की कीमत

आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹122,183 प्रति 10 ग्राम है, जो कल की कीमत ₹120,547 से काफी अधिक है. सोने की कीमत में +1.76% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है.

24 कैरेट सोना: ₹122,183 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹112,563 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹92,098 प्रति 10 ग्राम

सोने की सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वह आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला 18 कैरेट हो या निवेश के लिए 24 कैरेट. यह वृद्धि निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन खरीदारों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है.

चांदी की कीमत

सोने के विपरीत, चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं आया है और यह कल के स्तर पर ही स्थिर है. आज चांदी की दर ₹1,403.59 प्रति 10 ग्राम तो कल चांदी के रेट ₹1,403.59 प्रति 10 ग्राम पर रहा है.वहीं चांदी की कीमत में 0.00% का बदलाव रहा है. किलोग्राम के हिसाब से देखें तो, आज चांदी की कीमत ₹140,359 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतों में स्थिरता का यह रुख औद्योगिक और आभूषण क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

बाजार का रुख

आज सोने की कीमतों में आए इस अचानक उछाल ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है. यह उछाल वैश्विक आर्थिक स्थितियों या अन्य कारकों के कारण हो सकता है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह वृद्धि जारी रहती है या बाजार में स्थिरता वापस आती है.

