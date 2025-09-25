Zee Rajasthan
जयपुर में सोना-चांदी के दाम गिरे, 1 किलो चांदी ₹1,44,052 पर पहुंची

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹123,447 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जिसमें -0.29% की गिरावट आई है. वहीं, चांदी भी मामूली रूप से सस्ती हुई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 25, 2025, 09:02 AM IST | Updated: Sep 25, 2025, 09:02 AM IST

जयपुर में सोना-चांदी के दाम गिरे, 1 किलो चांदी ₹1,44,052 पर पहुंची

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है. पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बाद, आज धातुओं के दाम नीचे आए हैं, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है.

सोने की कीमतों में गिरावट
आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में कमी दर्ज की गई है. कल के ₹123,804 प्रति 10 ग्राम के मुकाबले, आज यह ₹123,447 पर आ गया है, जो -0.29% की गिरावट दर्शाता है. यह कमी उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो गहने खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

जयपुर में आज अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोना: ₹122,953 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹113,272 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹92,678 प्रति 10 ग्राम

यह गिरावट बाजार में स्थिरता की ओर एक संकेत हो सकती है, जिससे निवेशकों को अपने अगले कदम के बारे में सोचने का समय मिलेगा.

चांदी के दाम भी हल्के हुए
सोने की तरह, चांदी के भाव भी आज थोड़े कम हुए हैं. आज चांदी की दर ₹1,440.52 प्रति 10 ग्राम है, जो कल की कीमत से -0.03% कम है. हालांकि यह गिरावट बहुत मामूली है, लेकिन यह बाजार के रुख में बदलाव को दिखाती है.

10 ग्राम चांदी: ₹1,440.52

1 किलोग्राम चांदी: ₹144,052

यह मामूली गिरावट औद्योगिक खरीदारों और निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत हो सकती है. फिलहाल, बाजार में सोना और चांदी दोनों ही कल के मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं, जिससे यह खरीदारी के लिए एक बेहतर दिन बन गया है.



