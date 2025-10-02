जयपुर में सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में उछाल, जानें आज के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोना 0.3% गिरकर ₹1,26,952 प्रति 10 ग्राम हुआ, जबकि चांदी 0.75% बढ़कर ₹1,544.25 प्रति 10 ग्राम हो गई है. यह मिला-जुला रुझान निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है.
Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है. जहाँ एक तरफ सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. यह स्थिति खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए बाजार को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत है.
सोना हुआ थोड़ा सस्ता
आज जयपुर में शुद्ध सोना (99.9%) कल के मुकाबले 0.3% सस्ता हुआ है. 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत कल के ₹1,27,329 से गिरकर आज ₹1,26,952 हो गई है. यह मामूली गिरावट उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है जो सोने में निवेश करने या गहने खरीदने की सोच रहे थे.
आज अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:
24 कैरेट सोना: ₹1,26,443 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,16,488 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹95,309 प्रति 10 ग्राम
चांदी की कीमतों में आई हल्की तेजी
सोने के भाव से विपरीत, आज चांदी की कीमत में 0.75% की मामूली बढ़ोतरी हुई है. कल के ₹153.27 प्रति ग्राम की तुलना में आज चांदी का भाव ₹154.43 प्रति ग्राम रहा.
अन्य वजन में चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं:
10 ग्राम चांदी: ₹1,544.25
1 किलोग्राम चांदी: ₹1,54,425
बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह अलग-अलग चाल वैश्विक बाजार के संकेतों और स्थानीय मांग में अंतर के कारण हो सकती है. यह दर्शाता है कि दोनों धातुओं की बाजार में अलग-अलग भूमिकाएं हैं और निवेशकों को इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.
