जयपुर में आज 24 कैरेट सोना ₹1.27 लाख के पार, जानें क्या है चांदी के भाव

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज, 5 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,898 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,572.49 प्रति 10 ग्राम है.

Published: Oct 05, 2025, 08:53 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 08:53 AM IST

जयपुर में आज 24 कैरेट सोना ₹1.27 लाख के पार, जानें क्या है चांदी के भाव

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में आज, 5 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. पिछले दिन के मुकाबले दोनों ही धातुओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के लिए एक अनुकूल माहौल बन गया है.

जयपुर में आज सोने का भाव
आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹1,27,898 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है. यह कीमत कल के भाव से बिलकुल भी नहीं बदली है, जो खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. बात करें 22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला) की तो इसका दाम ₹1,17,357 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव ₹96,020 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में स्थिरता के कारण आज खरीदारी का एक अच्छा अवसर है.

जयपुर में आज चांदी का भाव
सोने की तरह, चांदी के बाजार में भी आज कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. चांदी की कीमतें भी कल के स्तर पर ही स्थिर बनी हुई हैं. आज जयपुर में चांदी का भाव इस प्रकार है:

10 ग्राम चांदी की कीमत ₹1,572.49 है.

100 ग्राम चांदी की कीमत ₹15,724.93 है.

1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹157,249 है.

पिछले दिन के मुकाबले चांदी की प्रति ग्राम कीमत में 0.00% का बदलाव रहा, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ. यह स्थिरता उन खरीदारों के लिए अच्छी खबर है जो बड़े पैमाने पर खरीदारी की योजना बना रहे हैं. कुल मिलाकर, आज जयपुर का सर्राफा बाजार एक निश्चितता का माहौल प्रदान कर रहा है.

ये भी पढ़ें-

