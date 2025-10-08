Zee Rajasthan
जयपुर में सोना ₹920 महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें क्या है आज के लेटेस्ट अपडेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोने में +0.7% की मामूली तेजी आई, 24 कैरेट सोना ₹1,31,549 प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, चांदी के भाव में -1.05% की गिरावट दर्ज की गई, 10 ग्राम चांदी का दाम ₹1,571.81 रहा.

Published: Oct 08, 2025, 09:16 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 09:16 AM IST

जयपुर में सोना ₹920 महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें क्या है आज के लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज, 8 अक्टूबर 2025 को, जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में मिश्रित रुझान देखने को मिला है. जहाँ सोने की कीमतों में मामूली तेजी जारी है, वहीं चांदी के दाम में गिरावट आई है.

जयपुर में सोना फिर हुआ महंगा
आज जयपुर में शुद्ध 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमत में +0.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,31,549 रहा. यह कल के भाव ₹1,30,629 से ₹920 अधिक है. यह निरंतर वृद्धि दर्शाती है कि ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों और आगामी त्योहारी सीजन की मांग के कारण सोने में निवेशकों की रुचि बनी हुई है.

सोने की अन्य शुद्धताओं के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोने का खुदरा भाव: ₹1,31,022 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने (आभूषणों के लिए) का दाम: ₹1,20,707 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोने का दाम: ₹98,761 प्रति 10 ग्राम

चांदी के भाव में गिरावट
सोने के विपरीत, आज चांदी के भाव में -1.05% की गिरावट दर्ज की गई है. आज प्रति ग्राम चांदी का दाम ₹157.18 रहा, जो कल के ₹158.85 से कम है.

आज जयपुर में चांदी के अन्य प्रमुख भाव:

10 ग्राम चांदी का दाम: ₹1,571.81

1 किलोग्राम चांदी का दाम: ₹1,57,181

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, चांदी की कीमतों में यह गिरावट औद्योगिक मांग में अस्थिरता या उच्च स्तर पर मुनाफावसूली (Profit Booking) के कारण हो सकती है. कुल मिलाकर, जयपुर का बुलियन बाजार आज सोने के लिए सकारात्मक और चांदी के लिए थोड़ा नकारात्मक रुख दिखा रहा है.

