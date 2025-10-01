जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी सस्ती! देखें आज के ताजा अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है. जहाँ एक तरफ सोने के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यह स्थिति खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए बाजार को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत है.

सोने की कीमतों में हल्की तेजी

आज जयपुर में शुद्ध सोना (99.9%) कल के मुकाबले 0.88% महंगा हुआ है. 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत कल के ₹1,26,219 से बढ़कर आज ₹1,27,329 हो गई है. यह मामूली वृद्धि बाजार में सोने के प्रति सकारात्मक रुझान को दर्शाती है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच एक सुरक्षित निवेश माना जाता है.

आज अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोना: ₹1,26,819 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,16,834 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹95,592 प्रति 10 ग्राम

यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है जो आगामी त्योहारों या शादी के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, क्योंकि कीमतें ऊपर की ओर जा रही हैं.

चांदी की कीमतों में आई हल्की गिरावट

सोने के भाव से विपरीत, आज चांदी की कीमत में 0.27% की मामूली कमी आई है. कल के ₹153.68 प्रति ग्राम की तुलना में आज चांदी का भाव ₹153.27 प्रति ग्राम रहा. अन्य चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं:

10 ग्राम चांदी: ₹1,532.69

1 किलोग्राम चांदी: ₹1,53,269

बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह अलग-अलग चाल वैश्विक बाजार के संकेतों और स्थानीय मांग में अंतर के कारण हो सकती है. यह दर्शाता है कि दोनों धातुओं की बाजार में अलग-अलग भूमिकाएं हैं और निवेशकों को इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.



