जयपुर में सोने-चांदी की कीमतें जस की तस, देखें आज के लेटेस्ट अपडेट

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोने-चांदी के भाव स्थिर हैं. 24 कैरेट शुद्ध सोना कल की तरह ₹1,23,632 प्रति 10 ग्राम है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. इसी तरह चांदी की कीमत भी ₹1,507.89 प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है.

Published: Sep 29, 2025, 08:44 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 08:45 AM IST

जयपुर में सोने-चांदी की कीमतें जस की तस, देखें आज के लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बाद, आज दोनों ही कीमती धातुओं के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है.

सोने की कीमतों में स्थिरता
आज शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमत कल के ही स्तर पर बनी हुई है. प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का दाम ₹123,632 है, जिसमें 0.00% का कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह स्थिरता बाजार में विश्वास का संकेत है और उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो बिना किसी हड़बड़ी के निवेश या खरीदारी करना चाहते हैं.

आज अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोना: ₹123,137 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹113,442 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹92,817 प्रति 10 ग्राम

चांदी के भाव भी कोई बदलाव नहीं
सोने की तरह, चांदी के दाम भी आज पूरी तरह स्थिर हैं. चांदी के भाव में भी 0.00% का कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹1,507.89 पर बनी हुई है, जो कल के भाव के समान है.

10 ग्राम चांदी: ₹1,507.89

100 ग्राम चांदी: ₹15,078.90

1 किलोग्राम चांदी: ₹150,789

बाजार के जानकारों के अनुसार, यह स्थिरता संभवतः वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के बीच संतुलन को दर्शाती है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है जो लंबे समय के लिए इन धातुओं में निवेश करना चाहते हैं. आज का दिन खरीदारी के लिए एक सुविधाजनक दिन साबित हो सकता है.

