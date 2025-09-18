जयपुर में सस्ता हुआ सोना और चांदी, जानें क्या है आज के लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. सोने की कीमतों में मामूली कमी आई है, जबकि चांदी की दर में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है. यह गिरावट वैश्विक बाज़ारों में चल रहे उतार-चढ़ाव का परिणाम हो सकती है.

सोने की कीमतें

आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹118,994 प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह ₹120,417 थी. इस तरह, शुद्ध सोने की कीमत में -0.78% की कमी आई है.

24 कैरेट सोना: ₹118,994 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹109,626 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹89,694 प्रति 10 ग्राम

ये कीमतें दिखाती हैं कि 24 कैरेट के सबसे शुद्ध रूप से लेकर 18 कैरेट के आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले सोने तक, सभी श्रेणियों में कीमतों में कमी आई है. यह उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकता है जो सोने में निवेश करना चाहते हैं या आभूषण खरीदना चाहते हैं.

चांदी की कीमतें

सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में आज ज्यादा गिरावट आई है. आज जहां चांदी की दर ₹1,355.49 प्रति 10 ग्राम तो वहीं कल ₹1,382.00 प्रति 10 ग्राम रहीं है.

चांदी की कीमत में -1.92% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है. किलोग्राम के हिसाब से देखें तो, आज चांदी की कीमत ₹135,549 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतों में यह गिरावट इसे निवेश और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए आकर्षक बनाती है.

बाजार का रुख

सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आज की गिरावट बाजार के मौजूदा रुख को दिखाती है, जहाँ कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह ट्रेंड जारी रहता है या नहीं. कीमतों में यह बदलाव निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

