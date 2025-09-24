Zee Rajasthan
जयपुर में सोने का भाव आसमान पर, ₹123,308 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड , चांदी रही स्थिर

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोने की कीमत में +0.92% का बड़ा उछाल आया है, जिससे 24 कैरेट सोना ₹123,308 प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, चांदी की दरें ₹1,432.86 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 09:04 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 09:04 AM IST

जयपुर में सोने का भाव आसमान पर, ₹123,308 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड , चांदी रही स्थिर

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है, जबकि चांदी की दरें स्थिर बनी हुई हैं. सोने के भाव में यह तेजी उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन खरीदारों को थोड़ा निराश कर सकती है.

सोने की कीमत
आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹123,308 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कल की कीमत ₹122,674 से काफी अधिक है. सोने की कीमत में +0.92% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो बाजार में मजबूत तेजी का संकेत है.

24 कैरेट सोना: ₹123,308 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹113,599 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹92,946 प्रति 10 ग्राम

सोने की सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वह आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला 18 कैरेट हो या निवेश के लिए 24 कैरेट. यह वृद्धि निवेशकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो लोग इस शुभ समय में गहने खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है.

चांदी की कीमत
सोने के विपरीत, चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं आया है और यह कल के स्तर पर ही स्थिर है.

आज की दर: ₹1,432.86 प्रति 10 ग्राम

कल की दर: ₹143.29 प्रति ग्राम

बाजार का रुख

चांदी की कीमत में 0.00% का बदलाव रहा है, जो इसकी स्थिरता को दर्शाता है. किलोग्राम के हिसाब से देखें तो, आज चांदी की कीमत ₹143,286 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतों में स्थिरता का यह रुख औद्योगिक और आभूषण क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

बाजार का रुख बताता है कि सोना निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है, जबकि चांदी अपनी स्थिरता बनाए हुए है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोने की यह तेजी आगे भी जारी रहती है या बाजार में फिर से संतुलन आता है.

