Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें आज कितनी हुई बढ़ोतरी

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोने-चांदी के भावों में बड़ा उछाल आया है. शुद्ध सोना 1.72% बढ़कर ₹1,26,219 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी में 1.05% की बढ़ोतरी हुई. यह तेजी आगामी त्योहारों की मांग का संकेत है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 30, 2025, 09:16 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!
7 Photos
Dussehra 2025

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

जयपुर में सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें आज कितनी हुई बढ़ोतरी

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ी उछाल दर्ज की गई है. कल के मुकाबले आज दोनों ही कीमती धातुओं के दाम में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान खींचा है. यह तेजी बाजार में एक नए रुझान का संकेत दे रही है.

सोने की कीमतों में बड़ी उछाल
आज शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमत में 1.72% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का दाम कल के ₹1,24,083 से बढ़कर आज ₹1,26,219 हो गया है. यह तेजी बाजार में सोने की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक संकेतों को दर्शाती है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और आगामी त्योहारी सीजन की मांग शामिल है.

आज अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 कैरेट सोना: ₹1,25,713 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,15,816 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹94,759 प्रति 10 ग्राम

यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोने की खरीदारी की योजना बना रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है.

चांदी भी हुई महंगी
सोने की तरह, चांदी के भाव भी आज बढ़े हैं. प्रति ग्राम चांदी की कीमत में ₹1.60 का इजाफा हुआ है, जिससे इसका दाम ₹153.68 प्रति ग्राम हो गया है. चांदी की कीमतों में 1.05% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सोने की तेजी का ही अनुसरण करती है.

आज चांदी के अन्य भाव इस प्रकार हैं:

10 ग्राम चांदी: ₹1,536.79

100 ग्राम चांदी: ₹15,367.91

1 किलोग्राम चांदी: ₹1,53,679

बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी दोनों में एक साथ आया यह उछाल इस बात का संकेत है कि निवेशक अब सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं. यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो आभूषण खरीदने या इन धातुओं में निवेश करने की योजना बना रहे थे.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news