जयपुर में सोने-चांदी की कीमतें आज भी जस की तस , जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दोनों धातुओं की कीमतें कल के स्तर पर ही स्थिर बनी हुई हैं. यह स्थिरता उन निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है जो बाज़ार के उतार-चढ़ाव को लेकर सतर्क रहते हैं.

सोने की कीमतें

आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹119,911 प्रति 10 ग्राम है. कल भी इसकी कीमत यही थी, जिससे इसकी कीमत में 0.00% का बदलाव दर्ज किया गया है.



शुद्ध सोना प्रति 10 ग्राम कीमत (₹) 24 कैरेट सोना ₹119,911 22 कैरेट सोना ₹110,470 18 कैरेट सोना ₹90,385

सोने की सभी श्रेणियों, चाहे वह आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला 18 कैरेट हो या निवेश के लिए 24 कैरेट, की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. यह स्थिरता ग्राहकों और निवेशकों को खरीदारी या निवेश के फैसले लेने में मदद कर सकती है.

चांदी के भाव

सोने की तरह, चांदी की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं आया है.

आज की दर: ₹1,401.51 प्रति 10 ग्राम

कल की दर: ₹1,401.51 प्रति 10 ग्राम

इस तरह देखा जाए तो चांदी की कीमत में भी 0.00% का बदलाव रहा है. वहीं किलोग्राम के हिसाब से देखें तो, आज चांदी की कीमत ₹140,151 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमतों में स्थिरता का यह रुझान औद्योगिक और आभूषण क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

बाजार का रुख

आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में स्थिरता का मतलब है कि बाजार में फिलहाल कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जो बिना जोखिम के खरीदारी करना चाहते हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह स्थिरता बनी रहती है या बाज़ार एक नई दिशा लेता है.

