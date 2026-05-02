/राजस्थान में SBI मैनेजरों ने दिया साइबर ठगों का साथ, फर्जी दस्तावेजों से पास किया करोड़ों का लोन

Jaipur News: राजधानी में SBI बैंक के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ने गिरोह से मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ₹4 करोड़ से ज्यादा के लोन पास किए. पुलिस ने दोनों अधिकारियों समेत मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर 37 मामलों में जांच शुरू की है.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने बैंकिंग फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दो बैंक अधिकारियों सहित गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है. यह मामला मोटी डूंगरी थाना क्षेत्र स्थित एसबीआई बैंक की आदर्श नगर शाखा (20 दुकान) से जुड़ा हुआ है, जहां करोड़ों रुपये के लोन घोटाले को अंजाम दिया गया.
पुलिस जांच के अनुसार, एसबीआई के बैंक मैनेजर बाबूलाल मीना और असिस्टेंट मैनेजर आकाश बिलोनिया ने एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 4 करोड़ रुपये से अधिक के लोन स्वीकृत किए. आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कर्मचारी बताने वाले फर्जी ग्राहकों के दस्तावेजों को सत्यापित किया और बिना उचित जांच के लोन पास कर दिए.
गिरोह के सदस्य पहले फर्जी पहचान तैयार करते थे
जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य पहले फर्जी पहचान तैयार करते थे. इसके तहत नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप बनाई जाती थी, जिनमें आवेदकों को सरकारी कर्मचारी दर्शाया जाता था. इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक में लोन के लिए आवेदन किया जाता और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इन आवेदनों को मंजूरी मिल जाती थी. इस तरह अलग-अलग नामों से बड़ी संख्या में लोन पास कराए गए, जिससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ.
दोनों बैंक अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी
पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य सरगना, जो 5 हजार रुपये का इनामी अपराधी भी है, को भी गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ ही दोनों बैंक अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अब तक की जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क ने सुनियोजित तरीके से बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया.
इस मामले में अलग-अलग ग्राहकों के खिलाफ कुल 37 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि यह संख्या आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जांच अभी जारी है और कई अन्य संदिग्ध खातों व लेन-देन की पड़ताल की जा रही है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के मामलों में बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सख्त सत्यापन की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके. फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!