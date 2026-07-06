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मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

Jaipur News: जयपुर में एक बेटे ने कथित रूप से अपनी मृत मां को जीवित दिखाकर एसबीआई से 6.30 लाख रुपए की पेंशन निकाल ली. पुलिस के अनुसार इस साजिश में उसकी गर्लफ्रेंड और बैंक का तत्कालीन कर्मचारी भी शामिल था. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 06, 2026, 10:44 AM|Updated: Jul 06, 2026, 10:44 AM
मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में पेंशन गबन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक बेटे ने अपनी मृत मां को सरकारी रिकॉर्ड में जीवित दिखाकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से करीब 6.30 लाख रुपए की पेंशन निकाल ली. इस कथित साजिश में उसकी गर्लफ्रेंड और बैंक का तत्कालीन कर्मचारी भी शामिल रहा. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा (जेसी) में भेज दिया है.

गर्लफ्रेंड और बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर रची गई पूरी साजिश
डीसीपी (ईस्ट) रंजिता शर्मा के अनुसार, आरोपी लालचंद ने एसबीआई के तत्कालीन कर्मचारी सिराज अहमद कुरैशी की कथित मिलीभगत से अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू दीक्षित उर्फ नेहा के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की. आरोप है कि लालचंद की मां शांति देवी की मृत्यु हो जाने के बावजूद उन्हें जीवित दर्शाया गया, ताकि उनकी पेंशन लगातार जारी रहे और खाते से रकम निकाली जा सके. पुलिस जांच में सामने आया कि इस तरीके से करीब 6.30 लाख रुपए की पेंशन राशि का गबन किया गया.

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मृत्यु के बाद भी खाते से होती रही निकासी
जांच के अनुसार, शांति देवी का एसबीआई में सेविंग एवं पेंशन खाता था. इसी खाते में उनकी तथा उनके दिवंगत पति राम किशोर की नगर निगम जयपुर से मिलने वाली पेंशन जमा होती थी.

शांति देवी का 2 मई 2021 को निधन हो चुका था. इसके बावजूद उनके खाते से लगातार एटीएम के माध्यम से राशि निकाली जाती रही. आरोप है कि पेंशन जारी रखने के लिए झूठा जीवित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिससे बैंक और संबंधित विभाग को गुमराह किया गया.

बैंक की शिकायत के बाद खुला पूरा मामला
इस मामले की शुरुआत 9 जनवरी को हुई, जब एसबीआई की राजापार्क शाखा के बैंक प्रबंधक तपिश श्रीवास्तव ने जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. शिकायत में बताया गया कि नगर निगम जयपुर से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर शांति देवी की मृत्यु की पुष्टि हुई, जबकि उनके खाते से मृत्यु के बाद भी लगातार लेन-देन जारी था. शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की.

तीनों आरोपियों को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कथित रूप से शामिल बैंक मैनेजर सिराज अहमद कुरैशी (56), लालचंद (45) और खुशबू दीक्षित उर्फ नेहा (42) को गिरफ्तार कर लिया. रविवार दोपहर तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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