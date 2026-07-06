/मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

Jaipur News: राजधानी जयपुर में पेंशन गबन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक बेटे ने अपनी मृत मां को सरकारी रिकॉर्ड में जीवित दिखाकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से करीब 6.30 लाख रुपए की पेंशन निकाल ली. इस कथित साजिश में उसकी गर्लफ्रेंड और बैंक का तत्कालीन कर्मचारी भी शामिल रहा. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा (जेसी) में भेज दिया है.

गर्लफ्रेंड और बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर रची गई पूरी साजिश

डीसीपी (ईस्ट) रंजिता शर्मा के अनुसार, आरोपी लालचंद ने एसबीआई के तत्कालीन कर्मचारी सिराज अहमद कुरैशी की कथित मिलीभगत से अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू दीक्षित उर्फ नेहा के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की. आरोप है कि लालचंद की मां शांति देवी की मृत्यु हो जाने के बावजूद उन्हें जीवित दर्शाया गया, ताकि उनकी पेंशन लगातार जारी रहे और खाते से रकम निकाली जा सके. पुलिस जांच में सामने आया कि इस तरीके से करीब 6.30 लाख रुपए की पेंशन राशि का गबन किया गया.

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मृत्यु के बाद भी खाते से होती रही निकासी

जांच के अनुसार, शांति देवी का एसबीआई में सेविंग एवं पेंशन खाता था. इसी खाते में उनकी तथा उनके दिवंगत पति राम किशोर की नगर निगम जयपुर से मिलने वाली पेंशन जमा होती थी.

शांति देवी का 2 मई 2021 को निधन हो चुका था. इसके बावजूद उनके खाते से लगातार एटीएम के माध्यम से राशि निकाली जाती रही. आरोप है कि पेंशन जारी रखने के लिए झूठा जीवित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिससे बैंक और संबंधित विभाग को गुमराह किया गया.

बैंक की शिकायत के बाद खुला पूरा मामला

इस मामले की शुरुआत 9 जनवरी को हुई, जब एसबीआई की राजापार्क शाखा के बैंक प्रबंधक तपिश श्रीवास्तव ने जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. शिकायत में बताया गया कि नगर निगम जयपुर से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर शांति देवी की मृत्यु की पुष्टि हुई, जबकि उनके खाते से मृत्यु के बाद भी लगातार लेन-देन जारी था. शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की.

तीनों आरोपियों को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कथित रूप से शामिल बैंक मैनेजर सिराज अहमद कुरैशी (56), लालचंद (45) और खुशबू दीक्षित उर्फ नेहा (42) को गिरफ्तार कर लिया. रविवार दोपहर तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.