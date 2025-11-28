Zee Rajasthan
सचिवालय से गायब मिले 288 अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी में धांधली कर सरकार को लगा रहे थे चुना, ARD की छापेमारी से मचा हड़कंप

ARD Raid in Jaipur Secretariat: सचिवालय में बुधवार सुबह 9:40 बजे प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने औचक निरीक्षण किया तो हड़कंप मच गया. 51 उपस्थिति रजिस्टरों की जांच में 288 अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले.

Published: Nov 28, 2025, 07:43 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 07:43 PM IST

सचिवालय से गायब मिले 288 अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी में धांधली कर सरकार को लगा रहे थे चुना, ARD की छापेमारी से मचा हड़कंप

Jaipur News: जयपुर. राजस्थान सचिवालय में बुधवार सुबह अचानक हुई छापेमारी ने सरकारी अनुशासन की पोल खोल दी. प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने सुबह 9:40 बजे से शुरू हुए निरीक्षण में पाया कि हर दूसरा अधिकारी और कर्मचारी कुर्सी से नदारद था.

47% अफसर, 52% कर्मचारी अनुपस्थित

कुल 51 उपस्थिति रजिस्टर जांचे गए

राजपत्रित अधिकारियों में से 117 में 55 (47%) गायब

अराजपत्रित व कर्मचारियों में से 446 में 233 (52%) अनुपस्थित

कुल 288 कर्मचारी-अधिकारी ड्यूटी पर नहीं मिले

सुनील शर्मा के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई

प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में टीम ने SSO भवन सहित सचिवालय के सभी प्रमुख विभागों में छापा मारा. वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ सहायक तक की टीम ने एक-एक रजिस्टर खंगाला.

अब होगी सख्त कार्रवाई

पूरी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी

बिना अनुमति गायब रहने वालों पर CCA नियमों के तहत कार्रवाई तय

संबंधित विभागाध्यक्षों से भी जवाबतलबी होगी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसे औचक निरीक्षण अब नियमित होंगे

प्रशासनिक सुधार विभाग ने साफ कहा है कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि समयपालन और जवाबदेही का कड़ा संदेश है. सचिवालय में काम करने वाले अब जान गए हैं – कुर्सी खाली रखना भारी पड़ेगा!

