/जयपुर सीरियल ब्लास्ट: 15 मिनट में दहली थी पिंक सिटी! 13 मई 2008 के धमाकों की वो कभी न भूलने वाला दर्द

Jaipur News: 13 मई 2008… यह तारीख जयपुर के इतिहास में एक ऐसे दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. मंगलवार की शाम थी. गुलाबी नगरी हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में चल रही थी. परकोटे के बाजार खरीदारों की भीड़ से भरे हुए थे, मंदिरों में शाम की आरती की तैयारियां चल रही थीं और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे. किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में शहर दहशत, चीख-पुकार और तबाही के ऐसे मंजर का गवाह बनने वाला है, जो आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा.

शाम 7:10 बजे से शुरू हुआ मौत का सिलसिला

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शाम ठीक 7 बजकर 10 मिनट पर पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ. शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूसरा और फिर लगातार कई धमाके होने लगे. अगले करीब 15 मिनटों के भीतर परकोटे के अलग-अलग इलाकों में एक के बाद एक 8 बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया.

सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार जैसे व्यस्त इलाके अचानक चीखों और अफरा-तफरी से भर गए. आतंकियों ने धमाकों के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया था. विस्फोटकों से भरी साइकिलों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ा किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके.

सड़कों पर बिखरा था दर्द और खौफ

धमाकों के बाद का मंजर बेहद भयावह था. सड़कों पर हर तरफ खून फैला हुआ था. कई जगह टूटी हुई साइकिलें, बिखरे जूते-चप्पल और घायल लोग मदद के लिए चीख रहे थे. मंदिरों और बाजारों में भगदड़ मच गई थी. कुछ लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे तो कई घायल अपनों की बाहों में तड़प रहे थे.

इन सिलसिलेवार धमाकों में कई मासूम लोगों की जान चली गई, जबकि 180 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पतालों में हालात बेहद तनावपूर्ण थे. डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ लगातार घायलों के इलाज में जुटे हुए थे. उस रात जयपुर के कई अस्पतालों में खून की जरूरत तक पड़ गई थी.

हनुमान मंदिर के बाहर पड़े मृत सफेद कबूतर और सुनसान पड़ी सड़कें उस भयावह रात की खामोश गवाही दे रही थीं. जयपुर, जिसे उसकी मेहमाननवाजी, संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता था, उस दिन आतंक के साए में सिमट गया था.

जांच में सामने आया इंडियन मुजाहिद्दीन का नाम

धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने बड़े स्तर पर जांच शुरू की. जांच के दौरान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का नाम सामने आया. कई संदिग्धों की तलाश की गई और देशभर में जांच एजेंसियों ने अभियान चलाया. यह मामला लंबे समय तक अदालतों और जांच एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

18 साल बाद भी जिंदा हैं वो जख्म

आज इस दर्दनाक घटना को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन जयपुर के परकोटे से गुजरते हुए आज भी कई लोगों के जेहन में उस रात की दहशत ताजा हो जाती है. कई परिवारों ने अपने घर के चिराग खो दिए, जबकि कई लोग आज भी उस हादसे के मानसिक और शारीरिक जख्मों के साथ जिंदगी जी रहे हैं.

हर साल 13 मई को जयपुर में उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी. यह दिन सिर्फ एक हादसे की याद नहीं, बल्कि सतर्कता, सुरक्षा और इंसानियत की अहमियत का भी एहसास कराता है. जयपुर आज फिर अपनी रौनक और मुस्कान के साथ खड़ा है, लेकिन 13 मई 2008 की वो भयावह शाम हमेशा इस शहर की यादों में जिंदा रहेगी.