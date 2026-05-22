/जयपुर ग्रामीण में विवाहिता की संदिग्ध मौत, रोते हुए भाई बोला- बहन को प्रताड़ित कर तोड़ दिया

Jaipur News: शाहपुरा क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, सेवली सुखपुरा थाना खंडेला निवासी महेंद्र सैनी पुत्र कैलाशचंद्र सैनी ने शिकायत दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बहन सरोज की शादी वर्ष 2011 में शाहपुरा देवन रोड निवासी मनोज सैनी पुत्र हनुमान सहाय के साथ हुई थी. विवाह के बाद सरोज अपने ससुराल में रह रही थी और उसके दो बेटियां तथा एक बेटा हैं.

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दहेज मांग को लेकर प्रताड़ना के आरोप

परिवादी महेंद्र का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सरोज को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने लगा. रिपोर्ट में पति मनोज सैनी के साथ-साथ जेठ श्यामसुंदर, ओमप्रकाश, जेठानी गीता देवी, आशा और सास कौशल्या देवी पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं.

शिकायत के अनुसार, पिछले तीन से चार वर्षों से सरोज को लगातार मानसिक और पारिवारिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था. परिजनों और रिश्तेदारों ने कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने और स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप

मृतका के भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना के कारण उसकी बहन पूरी तरह टूट चुकी थी. उसने आरोप लगाया कि इसी दबाव के चलते सरोज को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. साथ ही परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका भी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

अस्पताल में रखा मिला शव, परिजनों ने जताई मारपीट की आशंका

रिपोर्ट में बताया गया कि गुरुवार सुबह शाहपुरा थाना पुलिस से सूचना मिली कि सरोज की मौत हो गई है और उसका शव सरकारी अस्पताल में रखा गया है. अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने शव को देखकर मारपीट की आशंका जताई. इसके बाद परिवार ने पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.