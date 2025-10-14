Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कजाकिस्तान में फंसा शाहपुरा का लाल, वेंटिलेटर पर लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

Jaipur News: राजस्थान के शाहपुरा में उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र राहुल घोसल्या की हालत को लेकर परिजन और ग्रामीण नारायण स्मृति पार्क के सामने धरने पर बैठ गए. राहुल बीते 8 दिनों से वेंटिलेटर पर कोमा में है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Oct 14, 2025, 06:53 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित
7 Photos
jaipur news

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, 57 यात्री थे सवार
8 Photos
jaisalmer news

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, 57 यात्री थे सवार

कजाकिस्तान में फंसा शाहपुरा का लाल, वेंटिलेटर पर लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

Jaipur News: कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे बीमार छात्र राहुल घोसल्या की भारत वापसी को लेकर आज शाहपुरा में नारायण स्मृति पार्क के सामने परिजन और ग्रामीणों ने धरना शुरू किया. परिजनों का कहना है कि राहुल पिछले आठ दिनों से वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन अब तक उसे भारत लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

धरने में शामिल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले में लापरवाही बरत रही है. उन्होंने मांग की कि राहुल को तुरंत सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

धरने के दौरान राहुल की बहन ने एसडीएम संजीव खेदड़ के सामने गुहार लगाई और भावुक होकर बेहोश हो गई. बताया गया कि राहुल सात बहनों में इकलौता भाई है और फिलहाल परिवार ने उसके माता-पिता को उसकी हालत की पूरी जानकारी नहीं दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके पर पहुंचे एसडीएम ने धरनार्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है. बताया गया है कि छात्र की तबीयत 8 अक्टूबर को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद से वह पिछले तीन दिनों से वेंटिलेटर पर कोमा में है.

परिजन और शुभचिंतक सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार से चिकित्सा सहायता और आर्थिक सहयोग की अपील कर रहे हैं, ताकि समय पर इलाज मिल सके और छात्र की जिंदगी बचाई जा सके. राहुल के पिता बंशीधर घोसल्या पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान में लकवे से ग्रस्त हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news