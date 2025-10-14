कजाकिस्तान में फंसा शाहपुरा का लाल, वेंटिलेटर पर लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

Jaipur News: कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे बीमार छात्र राहुल घोसल्या की भारत वापसी को लेकर आज शाहपुरा में नारायण स्मृति पार्क के सामने परिजन और ग्रामीणों ने धरना शुरू किया. परिजनों का कहना है कि राहुल पिछले आठ दिनों से वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन अब तक उसे भारत लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

धरने में शामिल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले में लापरवाही बरत रही है. उन्होंने मांग की कि राहुल को तुरंत सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

धरने के दौरान राहुल की बहन ने एसडीएम संजीव खेदड़ के सामने गुहार लगाई और भावुक होकर बेहोश हो गई. बताया गया कि राहुल सात बहनों में इकलौता भाई है और फिलहाल परिवार ने उसके माता-पिता को उसकी हालत की पूरी जानकारी नहीं दी है.

मौके पर पहुंचे एसडीएम ने धरनार्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है. बताया गया है कि छात्र की तबीयत 8 अक्टूबर को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद से वह पिछले तीन दिनों से वेंटिलेटर पर कोमा में है.

परिजन और शुभचिंतक सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार से चिकित्सा सहायता और आर्थिक सहयोग की अपील कर रहे हैं, ताकि समय पर इलाज मिल सके और छात्र की जिंदगी बचाई जा सके. राहुल के पिता बंशीधर घोसल्या पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान में लकवे से ग्रस्त हैं.

