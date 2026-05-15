/जयपुर में यहां होटल के बाहर से मिनटों में गायब हुई कार! पार्किंग करने पर गाड़ी हो सकती छूमंतर

Jaipur News: जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा क्षेत्र में कार चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. घटना शाहपुरा के अजीतगढ़ रोड स्थित गिरधर होटल के बाहर की बताई जा रही है, जहां देर रात बदमाशों ने होटल के बाहर खड़ी एक वर्ना कार को चोरी कर लिया. पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी बड़ी चालाकी और सुनियोजित तरीके से कार को लेकर मौके से फरार हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाश फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे. होटल के आसपास उनकी संदिग्ध गतिविधियां CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं. पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनके आने-जाने के रास्तों की जांच में जुटी हुई है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि चोरी की इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया.

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क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही

पीड़ित कृष्ण पलसानिया ने घटना की जानकारी तुरंत शाहपुरा पुलिस को दी. कार चोरी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण शाहपुरा थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी हुई कार बरामद करने की मांग की. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आमजन में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

अपराधियों के हौसले बुलंद

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि रात के समय पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है. घटना के बाद होटल के आसपास और मुख्य मार्गों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

इधर, शाहपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध वाहनों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और फुटेज के आधार पर आरोपियों तक जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए चोरी हुई कार बरामद की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.