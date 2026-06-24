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जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

Jaipur News: जयपुर के नारायण विहार क्षेत्र के एक होटल में 38 वर्षीय शेयर मार्केट कारोबारी गुरु प्रसाद चौधरी का शव संदिग्ध हालत में मिला. कमरे में चोटों के निशान और खून मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस फेसबुक लाइव वीडियो समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 24, 2026, 05:05 PM|Updated: Jun 24, 2026, 05:05 PM
जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर के नारायण विहार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शेयर मार्केट कारोबारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान गांधी पथ स्थित निर्याणद नगर निवासी 38 वर्षीय गुरु प्रसाद चौधरी के रूप में हुई है. कारोबारी का शव होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बिस्तर पर पड़ा मिला. शरीर पर चोटों के निशान और कमरे में खून के धब्बे मिलने के बाद पुलिस हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही नारायण विहार थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.

दो दिनों से दोस्तों के साथ होटल में ठहरा था कारोबारी

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पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार गुरु प्रसाद चौधरी पिछले दो दिनों से बजरी मंडी के पास स्थित एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था. मंगलवार देर रात होटल स्टाफ की नजर कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी. संदेह होने पर जब कर्मचारियों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो गुरु प्रसाद बिस्तर पर बेसुध अवस्था में पड़ा मिला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की जांच की और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से सबूत एकत्र किए.

दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था

परिजनों के अनुसार गुरु प्रसाद सोमवार दोपहर दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था. इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और वह वापस घर नहीं लौटा. हालांकि पहले भी कई बार वह दोस्तों के साथ बाहर रुकता रहा था, इसलिए परिवार ने शुरुआत में अधिक चिंता नहीं की. बाद में पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने पर परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली और मामले की गंभीरता सामने आई.

शराब पार्टी के दौरान विवाद की आशंका

पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि होटल के कमरे में दोस्तों के बीच शराब पार्टी चल रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने और मामला मारपीट तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस को संदेह है कि मारपीट के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण गुरु प्रसाद की मौत हुई हो सकती है. जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि घटना के बाद उसके साथ मौजूद लोग उसे कमरे में छोड़कर वहां से फरार हो गए.

फेसबुक लाइव वीडियो भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि होटल छोड़ने के बाद कुछ संदिग्ध व्यक्तियों ने एक वाहन में बैठकर फेसबुक लाइव किया था. इस लाइव वीडियो में कई लोग दिखाई दे रहे हैं.

अब पुलिस वीडियो फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

हत्या के एंगल से जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के वास्तविक कारणों का पता एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच हत्या के एंगल से कर रही है. साथ ही होटल में मृतक के साथ मौजूद लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों और जिम्मेदार लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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