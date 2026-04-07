जयपुर में टाइगर की खाल पर सस्पेंस! आरोपी का दावा - 3 पीढ़ियों से रखी, अब FSL जांच खोलेगी राज

Rajasthan News: जयपुर में पुलिस, वन विभाग और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में शिकार गन हाउस से टाइगर की खाल, 300 हथियार और 282 कारतूस बरामद होने के मामले में जांच तेज कर दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की जांच के जरिए सच्चाई सामने लाई जाएगी.

शुरुआती जांच में बरामद टाइगर की खाल संदिग्ध पाई गई है, जिस पर कई जगह रगड़ के निशान भी मिले हैं. आरोपी का दावा है कि यह खाल पिछले तीन पीढ़ियों से उनके पास है. हालांकि, इसकी पुष्टि एफएसएल जांच के बाद ही हो सकेगी.

300 हथियारों की गहन जांच

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वन विभाग और एटीएस की टीम शिकार गन हाउस में मिले 300 हथियारों की भी गहन जांच कर रही है. इनमें से कुछ हथियारों में छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

स्टोर संचालक मोहम्मद जहिरूद्दीन के घर पर भी पुलिस की टीम ने सर्च किया, जहां से 32 तरह के 282 कारतूस मिले. जांच में सामने आया कि 22 बोर की 'मेड इन इंग्लैंड' अवैध राइफल भी पकड़ी गई है. कई कारतूस प्रतिबंधित श्रेणी के हैं. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि मौके से मिले कारतूस अलग-अलग बोर के हैं, जिनमें 303 बोर पुलिस और सेना उपयोग में लेती थी. कई 7.62 बोर के भी प्रतिबंधित कारतूस शामिल हैं.

हथियार ले जाए जा रहे थे जैसलमेर

ATS की सूचना पर जोधपुर में हेड कॉन्स्टेबल अमीन खां और एलडीसी वांगे खां को 12 बोर की अवैध बंदूक, 30 जिंदा कारतूस और 12 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों जयपुर के परकोटा इलाके स्थित शिकार गन हाउस से 1 लाख 20 हजार रुपये में हथियार खरीदकर जैसलमेर ले जा रहे थे.

जयपुर नॉर्थ पुलिस और ATS ने स्टोर मालिक मोहम्मद जहिरूद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को शक है कि स्टोर संचालक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहा था. कई पुरानी गनों पर नए नंबर पिनअप करके उन्हें बेचने का संदेह है. जांच एजेंसियां एफएसएल जांच की तैयारी कर रही हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके.

इस मामले में शिकार गन हाउस के मालिक के बेटे शमशुद्दीन को हेड कॉन्स्टेबल को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में डांगियावास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला अवैध हथियारों की सप्लाई और वन्यजीव अपराध दोनों से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. जांच एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं.

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