Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ICAI रिजल्ट में जयपुर का जलवा, नेहा खानवानी ने पूरे देश में पहला स्थान किया हासिल

CA Final Result 2025: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की ओर से आयोजित CA का रिजल्ट आ गया है.  फाइनल में जयपुर की नेहा खानवानी ने 600 में से 505 नंबर हासिल कर के देश भर में पहला स्थान हासिल किया है नेहा देश भर में पहला स्थान हासिल कर के जयपुर का नाम रोशन किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 04, 2025, 01:16 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

शादी की शॉपिंग करने के लिए बेस्ट हैं जयपुर के ये बाजार, चांदनी चौक को देते हैं मात!
7 Photos
jaipur news

शादी की शॉपिंग करने के लिए बेस्ट हैं जयपुर के ये बाजार, चांदनी चौक को देते हैं मात!

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी
6 Photos
Rajasthani Famous dish

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार

ICAI रिजल्ट में जयपुर का जलवा, नेहा खानवानी ने पूरे देश में पहला स्थान किया हासिल

CA Final Result 2025: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की ओर से आयोजित CA फाइनल में जयपुर की नेहा खानवानी ने 600में से 505 नंबर हासिल कर के देश भर में पहला स्थान हासिल किया है नेहा देश भर में पहला स्थान हासिल कर के जयपुर का नाम रोशन किया है.

टॉपर नेहा खानवानी ने अपनी सफलता की कहानी बताते हुए कहा कि में एग्जाम से पहले 11-15 घंटे तक पढ़ाई करती थी साथ ही जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था या तो परिवार वाले से और दोस्तों के साथ बात चैट कर के फिर से पढ़ाई शुरू कर देते थी.

साथ ही नेहा ने कहा जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती थी नेहा जॉइंट फैमिली में रहती हैं. जब भी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत कर लेती थी. साथ ही मैं अपनी नींद पूरी करती थी और सुबह दोस्तों के साथ घूमने जरूर जाती थी, जिससे मानसिक स्थिति ठीक बनी रहे और पढ़ाई में मन लगा रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

12th क्लास में नेहा ने हासिल किए थे 97.06%
नेहा ने कहा में खुद CA करना चाहती थी मामी पापा या धर में किसी का भी कोई दवाब नहीं था मैने खुद सोचा था कि में CA की तैयारी करूंगी 12th क्लास में भी नेहा ने 97.06% हासिल किए थे.

CA करने वालों के लिए नेहा की टिप्स
नेहा ने कहा जो लोग CA कर रहे हैं उन को एग्जाम से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए. साथ ही मॉक टेस्ट भी जरूर देने चाहिए. अगर आप CA करना चाहते हो तो 10-12 घंटे पढ़ाई करे और एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत आवश्यक है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर

जयपुर में जेडीए-निगम की अनदेखी, ई-रिक्शा पलटने से तीन महिलाएं घायल

Jaipur Accident news: राजधानी जयपुर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे अब लोगों की जान पर बन रहे हैं. प्रशासन और नगर निगम की घोर लापरवाही का ताजा उदाहरण महिला चिकित्सालय के पास, रामनिवास बाग के मुख्य द्वार पर देखने को मिला, जहां आज एक गहरे गड्ढे से गुजरते समय एक ई-रिक्शा पलट गया, जिससे उसमें सवार तीन महिलाएं घायल हो गईं. एक महिला के पैर में गंभीर चोट आने पर उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया.

महीनों से खुले पड़े हैं गड्ढे
हादसे के तुरंत बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने जेडीए (JDA) और नगर निगम के अधिकारियों के प्रति गहरा गुस्सा व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि ये गहरे गड्ढे कई महीनों से खुले पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं. रामनिवास बाग का मुख्य द्वार और भूमिगत पार्किंग के पास बने ये गड्ढे रोजाना सैकड़ों वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news